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Бравада главы Витебщины закончилась коронавирусом: соблюдал ли Шерстнев меры безопасности и как долго болел?
20.07.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
До заражения действия главы Витебского облисполкома Николая Шерстнева временами больше напоминали бахвальство, чем ответственное поведение.
Типичная сцена в Витебском облисполкоме: журналисты в масках, чиновники – без
На прошлой неделе стало известно, что председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев перенес коронавирус. Первым об этом объявил Александр Лукашенко, затем гдава Витебщины рассказал о болезни сам. По его словам, у него диагностировали двустороннюю пневмонию.
«Может быть, я с опозданием обратился (к врачам), но по сути неделя основного лечения — и я встал на ноги», – уверяет Шерстнев.
По его словам, выздороветь ему помог и «достаточно активный образ жизни».
«Белорусский партизан» отследил, соблюдал ли Шерстнев необходимые меры предосторожности, как долго находился на самоизоляции и что говорил о коронавирусе до того, как заразился сам.
Без маски и социального дистанцирования
С одной стороны, Шерстнев рекомендовал жителям области, особенно пожилым, выполнять предписанные правила и избегать частых поездок на общественном транспорте.
С другой – Шерстнев на совещаниях и выступлениях не надевал медицинскую маску и перчатки, беря пример с Александра Лукашенко. Более того, чиновник наплевал на рекомендации по соблюдению социальной дистанции в полтора метра. Даже когда условия позволяли это легко сделать – было достаточно чуть дальше передвинуть кресло.
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Пропал больше чем на месяц
15 мая Шерстнев сопровождал Лукашенко в его поездке по Витебскому району, 19 мая посетил заседание по формированию областной территориальной комиссии. А уже через неделю 24 мая заседание облисполкома с его участием прошло в режиме видеоконференцсвязи.
После этого Шерстнева не видели. Вживую он предстал перед публикой уже только 3 июля во время открытия в Витебске новой Доски почета.
Теперь же Шерстнев утверждает, что основное лечение заняло неделю. Но, похоже, коронавирус мучил его намного дольше.
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