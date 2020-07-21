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В худший период пандемии смертность в Италии выросла в два раза

21.07.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уровень смертности в Италии в наиболее тяжелый период пандемии вырос вдвое по сравнению с пятью предыдущими годами. Об этом свидетельствует исследование, сравнивающее количество зарегистрированных смертей от легочного заболевания COVID-19 с общим уровнем смертности, о результатах которого сообщается в понедельник, 20 июля, в американском научно-медицинском издании JAMA Internal Medicine.


Фото: Reuters

Как уточняется в публикации, в период наибольшего обострения пандемии в Италии между 1 марта и 4 апреля скончались 41 329 человек. Это примерно на 20 тысяч человек больше, чем в аналогичный период пяти предыдущих лет. Речь идет об увеличении смертности на 104,5 процента.

Первоначальные подсчеты занижали уровень смертности

Исследование также показывает, что реальное количество смертей от COVID-19 превышает первоначально объявленное итальянскими властями — около 15 тысяч человек к началу апреля. По мнению ученых, разница примерно в пять тысяч может объясняться тем, что официально учитывались только скончавшиеся от атипичной пневмонии в итальянских больницах и домах престарелых.

В регионе Ломбардия, наиболее пострадавшем от коронавируса SARS-CoV-2, уровень смертности вырос на 173%, а среди живущих в этом регионе мужчин — на 213%.

Для выявления реального уровня смертности ученые использовали такой метод подсчета, который применяется для оценки смертности при эпидемиях гриппа: учитываются не только смертные случаи с подтвержденным диагнозом, но берется вся официальная статистика на основе выданных свидетельств о смерти, и сравнивается с предыдущими годами.

 
 
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Между 1 марта и 4 апреля в Италии умерло примерно на 20 тысяч человек больше, чем за аналогичный период в пять предыдущих лет, подсчитали ученые. Официальные данные...
 
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