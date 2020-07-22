ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси продолжает расти внутренний спрос на путёвки в здравницы

22.07.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внутренний спрос на путевки в белорусские здравницы продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжает расти внутренний спрос на путёвки в здравницы

Заполняемость санаториев ежедневно увеличивается – сегодня загрузка уже превышает 67 %. Из 17 тысяч отдыхающих в данный момент в белорусских здравницах 1200 иностранцев, и они продолжают приезжать.

Едем на Браславские озера: куда сходить и что посмотреть

Желающим отдохнуть понадобится справка, что за две недели до заезда они не контактировали с заразившимися коронавирусом. Иностранцам вдобавок к аналогичной справке понадобится еще и отрицательный результат лабораторного обследования, которое должно быть проведено не позднее двух дней до прибытия.

Больше новостей экономики за 22 июля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Внутренний спрос на путевки в белорусские здравницы продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заполняемость санаториев...
 
Новости дня
Новости
 
ЕБРР удвоил инвестиции в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика