ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Увидим ли мы в этом году Германию, Испанию или хотя бы соседнюю Литву? Когда белорусов пустят в Евросоюз?

22.07.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пока превышаем главный критерий в два раза. Границы Европейского союза для большинства граждан Беларуси по-прежнему остаются закрытыми

Увидим ли мы в этом году Германию, Испанию или хотя бы соседнюю Литву? Когда белорусов пустят в Евросоюз?
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
 Каким критериям нужно соответствовать, чтобы попасть в «белый список»? Близка ли к этому Беларусь, статистика которой в последние недели демонстрирует устойчивое снижение заболеваемости СOVID-19? TUT.BY пытался разобраться.

Какие критерии нужно выполнить?

С 1 июля Совет ЕС снял ограничения на въезд для граждан 15 государств, среди них — Алжир, Грузия, Япония, Канада, Черногория, Марокко, Сербия, Таиланд, Южная Корея, Тунис, Уругвай и другие.

В своей рекомендации от 30 июня он предложил критерии, которым должна соответствовать страна, чтобы попасть в «зеленый список». Они включают в себя эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания эпидемии, в том числе физическое дистанцирование.

Какой должна быть эпидемиологическая ситуация в стране, чтобы для ее жителей было рекомендовано снять ограничение на въезд в ЕС? Этот аспект расписан в документе наиболее подробно. А именно:

за последние 14 дней число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей должно равняться или быть ниже среднего показателя по ЕС (на 15 июня 2020 года);
положительная динамика: количество новых случаев по сравнению с предыдущими двумя неделями снижается или остается прежним;
общая оценка реакции страны на распространение коронавирусной инфекции, в том числе тестирование, выявление контактов, лечение, отчетность, а также достоверность этой информации. Отчет Представительства ЕС по этим аспектам должен учитываться при формировании решения.
Как подчеркивается в документе, все эти критерии имеют рекомендательный характер. То есть последнее слово остается за правительством страны — участницы ЕС. Именно оно будет принимать окончательное решение, открывать границы для жителей других стран или нет, делать это постепенно или сразу.

Как объяснили TUT.BY в посольстве Литвы в Беларуси, решение об открытии своих границ действительно принимает правительство страны — члена ЕС, но делает это на основании рекомендаций Совета ЕС. То есть сперва Беларуси нужно попасть в список.

— Поскольку виза едина для всего шенгенского пространства, едиными должны быть и правила въезда, — объяснили в посольстве. — Один из главных критериев — количество заболеваний, которое зафиксировано за последние две недели.

Как выглядит ситуация с заболеваемостью в Беларуси?

Список стран, для которых могут быть сняты ограничения на поездки в ЕС, должен пересматриваться каждые две недели — после консультации с Европейской комиссией и другими соответствующими агентствами и службами ЕС, сказано в рекомендации от 30 июня.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 13 июля средний показатель по новым случаям COVID-19 в ЕС равнялся примерно 17 на 100 тысяч жителей.

По статистике Минздрава на эту же дату за последние 14 дней в Беларуси зарегистрировано 3324 новых случая COVID-19. В пересчете на 100 тысяч населения это почти 35 новых случаев, то есть примерно в два раза больше, чем рекомендовано Советом ЕС.

Если полагаться на официальную статистику Минздрава, в последние две недели в Беларуси наблюдается снижение количества новых случаев. Об устойчивой положительной динамике заявлял и министр здравоохранения Владимир Караник.

— Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями. За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз, — сказал министр.

Когда и при каких условиях Европейский союз может снять ограничения на поездки? И как Представительство ЕС оценивает реакцию Беларуси на распространение коронавирусной инфекции? С этими вопросами TUT.BY обратился в Представительство ЕС в Беларуси.

— Мы все с нетерпением ожидаем открытия границ и постепенного возобновления поездок. В ближайшие дни Европейский совет выпустит новую рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки, а затем каждое государство — член ЕС решит, сможет ли оно полностью и/или сразу же следовать этим рекомендациям, — сообщили TUT.BY в Представительстве ЕС в Беларуси. — Каждые две недели Совет будет обновлять список стран, на жителей которых не будет распространяться временное ограничение на необязательные поездки в ЕС.

На данный момент под ограничения на поездки не подпадают:


граждане ЕС и члены их семей,
люди с видом на жительство в ЕС (а также члены их семей),
путешественники, у которых есть веские причины для въезда на территорию Европейского Союза. Среди них, например, специалисты и исследователи в сфере здравоохранения, сезонные рабочие, занятые в сельском хозяйстве, пограничники, транспортный персонал, дипломаты, транзитные пассажиры, моряки, люди, которым необходима международная защита, путешествующие по крайним семейным обстоятельствам или по другим гуманитарным причинам, а также студенты и высококвалифицированные сотрудники из третьих стран.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока превышаем главный критерий в два раза. Границы Европейского союза для большинства граждан Беларуси по-прежнему остаются закрытыми
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси продолжает расти внутренний спрос на путёвки в здравницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика