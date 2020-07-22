Неизлечимо больная невеста сыграла свадьбу в больнице и умерла через месяц

Источник материала: ОНТ

В Саутгемптоне (Великобритания) мужчина узнал, что его девушка неизлечимо больна и сразу же сделал ей предложение. Как сообщает The Mirror, британка умерла через месяц после свадьбы.

В июле 2019 года 25-летняя Тэш Янг на свидании вслепую познакомилась с 33-летним Саймоном. Мужчина утверждает, что они влюбились друг в друга с первого взгляда. Через три недели Тэш и Саймон съехались. Британец хотел тогда же позвать девушку замуж, но она попросила подождать хотя бы год.

В декабре 2019 года у Янг начались сильные боли в ребрах. Женщина объяснила неприятные ощущения физическими нагрузками на работе. Со временем боль усиливалась. Британка обратилась к медиками, ей сделали рентген и увидели на легком затемнение. Врачи предположили, что в груди у Тэш образовалась киста. Причиной мог быть паразит, которого девушка могла подхватить во время путешествия за границу.

Антипаразитарное лечения не помогало. В марте хирурги удалили Янг часть легкого. На диафрагме женщины была обнаружена злокачественная опухоль, уже пустившую метастазы в сердце и легкие. Тэш опробовала несколько видов химиотерапии. В мае врачи признали болезнь британки неизлечимой. Девушке сообщили, что ей осталось жить не более двенадцати недель. Саймон узнал об этом и поспешил сделать возлюбленной предложение.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, пара получила разрешение на свадебную церемонию в больнице. Саймон и Тэш поженились 22 мая. Через пять дней их отпустили домой.

25 июня Янг скончалась. В последние дни жизни девушки муж не отходил от нее ни на шаг.

Фото: Simon Young / SWNS

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