40 лет без Высоцкого. Во всем мире вспоминают гениального музыканта и поэта. Почему белорусы считают его «своим»?

Источник материала: ОНТ

40 лет без Владимира Высоцкого. По всему миру сегодня вспоминают великого поэта и музыканта. В Москве в мемориальном музее поэта открылась уникальная экспозиция, которая рассказывает о трагических днях июля 1980-го. Наш корреспондент Светлана Карульская сходила на выставку и нашла экспонаты, которые укрепляют и белорусов в утверждении «наш Высоцкий».

Музей Владимира Высоцкого в Москве впервые собрал в одну экспозицию то, что свидетельствует о том, что происходило ровно 40 лет назад. В течение трех дней после смерти поэта и музыканта. Дней, которые, действительно, потрясли мир. Здесь очень много премьерных документов. Это память о кумире миллионов, каждый из которых мог бы сказать «мой Высоцкий». Кстати, так может сказать и каждый белорус.

Брест, где родился дед Высоцкого, Новогрудок, где Высоцкий и Марина Влади проводили свой медовый месяц, Копыльщина, где до сих пор живут дальние родственники поэта и, конечно, Минск. 25 июля 80-го в Москву летели телеграммы с соболезнованиями со всей большой страны. Из минского Купаловского в театр на Таганке: «сегодня он не вернулся из боя». Сейчас всё это музейные экспонаты проекта «40 лет без Высоцкого». Оригиналы посмертных посвящений от Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского и Булата Окуджавы. Многое никогда прежде не выставлялось и долгие годы хранилось в личных архивах, в том числе и в Беларуси.

Никита Высоцкий, директор государственного музея Владимира Высоцкого: «Очень много людей, я знаю, и в Беларуси таких людей очень много, которые работают в его память. Скажем, издают какие-то воспоминания о нем, очень внимательно относятся к посещению им городов, где он мог быть один раз. Но люди стараются, чтобы это запомнилось, чтобы это звучало, чтобы это было передано дальше. И благодаря таким людям, подвижникам, которых и было много, и есть много, Высоцкий остается нашим современником».

Вот неизвестные ранее автографы самого певца. И это тоже «наш Высоцкий». Все они сделаны на бланках киностудии «Беларусьфильм». В 1965 году Высоцкий снимался у Виктора Турова в картине «Я родом из детства». Играл танкиста Володю, который по сюжету писал песни. Наш режиссер тогда поддержал предложение актера включить в фильм то, что сочинил он сам. Именно там впервые прозвучали «Песня о звездах» и «Братские могилы». «Будь то Минск, Будь-то Брест» - песня Федора и «Штрафные батальоны» - его рукой. Как раз после съемок у Высоцкого появился фронтовой цикл, слушая который ветераны не сомневались: их автор точно прошел войну.

В день памяти Владимира Высоцкого его мемориальный музей традиционно проводит день открытых дверей. Он собирает тысячи посетителей. В этом году из-за коронавируса, вход только по сеансам. Одновременно не более 30 гостей. Но новая выставка станет частью крупного передвижного проекта «40 лет без Высоцкого». Сразу же, как снимут все ограничения, ее повезут не только по России, но и по странам СНГ. А значит, наш Высоцкий снова вернется и в Беларусь.

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