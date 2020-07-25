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Игорный бизнес в Беларуси: кто выжил после коронавируса?

25.07.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пандемия серьезно ударила по игорному бизнесу. В два раза уменьшилось количество залов игровых автоматов, сократилось количество букмекерских контор и казино.

Игорный бизнес в Беларуси: кто выжил после коронавируса?
фото носит иллюстративный характер
 Но в целом налоговые поступления от этого вида деятельности не уменьшились — на 1 июля 2020 года бюджет получил 20,8 млн рублей с налога на игорный бизнес, а подоходный с выигрышей составил 19,8 млн рублей, сообщили Office Life в МНС.
На 1 июля 2020 года имели лицензию 111 компаний, но фактически деятельность вели 92. Всего на эту дату вели деятельность 307 игорных заведений (на 1 января их было 338).


Налог на игорный бизнес принес Витебской области почти миллион долларов
Из них:

букмекерских контор — 122 (на 01.01.2020 — 158);
залов игровых автоматов — 88 (на 01.01.2020 — 191);
казино — 18 (на 01.01.2020 — 26).
Появилось одно виртуальное игровое заведение.
 
 
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Пандемия серьезно ударила по игорному бизнесу. В два раза уменьшилось количество залов игровых автоматов, сократилось количество букмекерских контор и казино.
 
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