«Ислочь» легко обыграла Брест после коронавируса. Януш забил сотый гол и оформил дубль

Источник материала: Tut.by

25 июля проходят матчи 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В Минск к «Ислочи» приехал чемпион из Бреста, который пропускал два тура из-за коронавируса. Этот простой самым ужасным образом отразился на форме гостевой команды, которая проиграла «волкам». А форвард «Ислочи» Николай Януш оформил дубль, забив сотый гол в высшей лиге.



Фото: «Ислочь»

Вчера в Бресте «Рух» упустил победу над «Славией» на последней добавленной минуте, ведя по ходу матча со счетом 3:1. «Витебск» уверенно обыграл дома «Слуцк» и взлетел на четвертое место в турнирной таблице.

Лидеры чемпионата сыграют против аутсайдеров, которые ведут борьбу за выживание и выходят на каждый матч, как на последний. Легко никому не будет.

Отметим матч в Молодечно, где два амбициозных клуба, шумевших в начале турнира, сойдутся между собой. «Энергетик-БГУ» сыграет против «Торпедо-БелАЗа».

25 июля состоятся три игры:

«Ислочь» — «Динамо-Брест» — 2:0

Минск. 25 июля. Стадион «Трактор».

Судьи: С. Гораютин, С. Гуща, Д. Жук.

«Ислочь»: Хаткевич — Концевой, Кузьменок, Янушкевич — Карпович, Патоцкий (Макась, 29), Комаровский, Стивен — Янсане, Юсов, Януш.

«Динамо-Брест»: Павлюченко (Игнатович, 28) — Веретило (к), Кики, Павловец, Печенин — Кривец, Кисляк — Савицкий, Седько, Гордейчук — Диалло.

Голы: 1:0 — Януш (30). 2:0 — Януш (53).

Предупреждения: Патоцкий (2), Павловец (7), Кисляк (15), Плют (тренер «Ислочи», 41), Кривец (41), Стивен (45), Макась (50).

Перед игрой трудно было предположить, в какой форме предстанут брестчане перед «волками». Часть игроков занимались индивидуально, некоторые провели время в больнице, в коллектив влились новички. Перед тренерским штабом стояла тяжелая задача — фактически за неделю надо привести этот коктейль в боевое состояние.

Спортивные журналисты накануне матча отмечали это и сделали прогноз на то, что Бресту будет тяжело, а многие ставили на победу «волков» . И они не ошиблись в своих прогнозах.



Николай Януш забил 100-й и 101-й гол в высшей лиге! Артем Милевский пока не в форме. Коллаж из фото «Ислочи» и «Динамо-Бреста»

«Ислочь» неудачно начала второй круг, потерпев три поражения подряд. Но для амбициозной команды Виталия Жуковского «Динамо» в этом году хороший раздражитель, к которой у него свои счеты. Вспомним весеннюю зарубу в Кубке, а также матч первого круга, в котором победили брестчане.

Тренерский штаб динамовцев понимал, что надо быстро забить и не пропустить. Поэтому гости сразу ринулись вперед, много владея мячом и проводя атаки. Но «Ислочь» была к этому готова, выдержала натиск и затем постепенно перехватила инициативу.

На 25-й минуте вратарь «Динамо-Брест» получил повреждение и был заменен. Возможно, это стало поворотным моментом матча.



Фото: «Ислочь»

На 30-й минуте «Ислочь» открыла счет. Случилось это после розыгрыша углового. Дмитрий Комаровский навесил, а Николай Януш отправил мяч в сетку. Это был сотый гол форварда в высшей лиге!

Во втором тайме опытный нападающий оформил дубль. Мог зайти и на хет-трик, но судья зафиксировал положение вне игры.

Игра Бреста после перерыва не сильно поменялась. Команде явно пропуск двух туров пошел во вред. Хозяева уверенно довели матч до победного конца и догнали брестчан по очкам, у них теперь по 26 баллов.

«Белшина» — «Неман» — 0:0

Матч начался.

«Динамо-Минск» — ФК «Городея», 20.30.

Трансферные новости

Полузащитник «Шахтера» Аздрен Лулаку покинул солигорский клуб. Как сообщает пресс-служба, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Лулаку провел 16 матчей за «Шахтер», в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик передан в аренду «Лиепае». Срок действия соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

Ниже расписание игр завтрашнего дня.

26 июля тур завершится еще тремя встречами:

«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ», 16.00;

БАТЭ — ФК «Минск», 18.00;

«Шахтер» — ФК «Смолевичи», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Шахтер» 18 34 БАТЭ 18 34 «Неман» 17 31 «Витебск» 19 29 «Энергетик-БГУ» 18 29 «Динамо» (Минск) 18 27 «Торпедо-БелАЗ» 18 27 «Динамо» (Брест) 17 26 «Рух» 19 26 «Ислочь» 19 26 «Славия» 18 23 «Слуцк» 18 21 ФК «Городея» 18 19 ФК «Минск» 16 18 ФК «Смолевичи» 17 14 «Белшина» 18 10

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу