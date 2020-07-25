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«Ислочь» легко обыграла Брест после коронавируса. Януш забил сотый гол и оформил дубль
25.07.2020 18:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 июля проходят матчи 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В Минск к «Ислочи» приехал чемпион из Бреста, который пропускал два тура из-за коронавируса. Этот простой самым ужасным образом отразился на форме гостевой команды, которая проиграла «волкам». А форвард «Ислочи» Николай Януш оформил дубль, забив сотый гол в высшей лиге.
Вчера в Бресте
Лидеры чемпионата сыграют против аутсайдеров, которые ведут борьбу за выживание и выходят на каждый матч, как на последний. Легко никому не будет.
Отметим матч в Молодечно, где два амбициозных клуба, шумевших в начале турнира, сойдутся между собой. «Энергетик-БГУ» сыграет против «Торпедо-БелАЗа».
25 июля состоятся три игры:
«Ислочь» — «Динамо-Брест» — 2:0
Минск. 25 июля. Стадион «Трактор».
Судьи: С. Гораютин, С. Гуща, Д. Жук.
«Ислочь»: Хаткевич — Концевой, Кузьменок, Янушкевич — Карпович, Патоцкий (Макась, 29), Комаровский, Стивен — Янсане, Юсов, Януш.
«Динамо-Брест»: Павлюченко (Игнатович, 28) — Веретило (к), Кики, Павловец, Печенин — Кривец, Кисляк — Савицкий, Седько, Гордейчук — Диалло.
Голы: 1:0 — Януш (30). 2:0 — Януш (53).
Предупреждения: Патоцкий (2), Павловец (7), Кисляк (15), Плют (тренер «Ислочи», 41), Кривец (41), Стивен (45), Макась (50).
Перед игрой трудно было предположить, в какой форме предстанут брестчане перед «волками». Часть игроков занимались индивидуально, некоторые провели время в больнице, в коллектив влились новички. Перед тренерским штабом стояла тяжелая задача — фактически за неделю надо привести этот коктейль в боевое состояние.
Спортивные журналисты накануне матча отмечали это и сделали прогноз на то, что Бресту будет тяжело, а многие
«Ислочь» неудачно начала второй круг, потерпев три поражения подряд. Но для амбициозной команды Виталия Жуковского «Динамо» в этом году хороший раздражитель, к которой у него свои счеты. Вспомним весеннюю зарубу в Кубке, а также матч первого круга, в котором победили брестчане.
Тренерский штаб динамовцев понимал, что надо быстро забить и не пропустить. Поэтому гости сразу ринулись вперед, много владея мячом и проводя атаки. Но «Ислочь» была к этому готова, выдержала натиск и затем постепенно перехватила инициативу.
На 25-й минуте вратарь «Динамо-Брест» получил повреждение и был заменен. Возможно, это стало поворотным моментом матча.
На 30-й минуте «Ислочь» открыла счет. Случилось это после розыгрыша углового. Дмитрий Комаровский навесил, а Николай Януш отправил мяч в сетку. Это был сотый гол форварда в высшей лиге!
Во втором тайме опытный нападающий оформил дубль. Мог зайти и на хет-трик, но судья зафиксировал положение вне игры.
Игра Бреста после перерыва не сильно поменялась. Команде явно пропуск двух туров пошел во вред. Хозяева уверенно довели матч до победного конца и догнали брестчан по очкам, у них теперь по 26 баллов.
«Белшина» — «Неман» — 0:0
Матч начался.
«Динамо-Минск» — ФК «Городея», 20.30.
Трансферные новости
Полузащитник «Шахтера» Аздрен Лулаку покинул солигорский клуб. Как сообщает пресс-служба, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Лулаку провел 16 матчей за «Шахтер», в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи.
Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик передан в аренду «Лиепае». Срок действия соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
Ниже расписание игр завтрашнего дня.
26 июля тур завершится еще тремя встречами:
«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ», 16.00;
БАТЭ — ФК «Минск», 18.00;
«Шахтер» — ФК «Смолевичи», 20.00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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25 июля матчем в Минске на «Тракторе» продолжился 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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