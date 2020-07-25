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Премьер Великобритании признал промахи властей в борьбе с коронавирусом

25.07.2020 19:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Великобритании допустили ошибки в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, признал премьер-министр Борис Джонсон в интервью медиакомпании BBC, обнародованном в пятницу, 24 июля.


Фото: Reuters

По его словам, официальный Лондон в первые недели и месяцы не осознавал всю опасность нового вируса. "Единственное, чего мы, вероятно, не увидели в начале, - это масштаб передачи вируса от человека к человеку в бессимптомной форме", - отметил Джонсон.

Британский премьер, переболевший COVID-19, особо выделил необходимость "извлечь уроки" из действий властей на ранней стадии распространения инфекции. Для этого будет "множество возможностей", добавил он. Некоторые вещи могли быть "сделаны иначе", допустил Джонсон.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 15,6 млн жителей планеты, а свыше 630 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. В Соединенном Королевстве инфекция выявлена почти у 300 000 человек. Свыше 45 000 больных скончались, что является наивысшим показателем среди европейских стран. Власти ввели локдаун в конце марта, чтобы сдержать распространение инфекции. Критики обвиняют их в запоздалом решении. В июне Англия первой из административно-политических частей Великобритании начала смягчение ограничительных мер.

 
 
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Лондон не сразу осознал масштаб бессимптомной передачи вируса SARS-CoV-2 от человека к человеку, заявил Борис Джонсон. Великобритания опережает другие страны Европы...
 
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