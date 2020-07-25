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Португальские ученые разработали маску, нейтрализующую коронавирус

25.07.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Португальские ученые разработали маску, нейтрализующую коронавирус

Португальские ученые создали маску, которая будет нейтрализовать коронавирус. Об этом пишет La Razуn.

Разработали маску специалисты одного из основных исследовательских учреждений страны - Института молекулярной медицины в Лиссабоне.

«Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 при контакте с тканью, эффект сохраняется после 50 стирок», - объяснил представитель Института, вирусолог Педро Симас.

Изготовлена маска из специальной ткани, состоящей из нескольких слоев, не пропускающих влагу. Согласно проведенным исследованиям, при использовании новой маски активность вируса снижалась на 99% после одного часа контакта с тканью. Активный ингредиент уже успешно протестирован французским Институтом Пастера в Лилле.

 

Фото: Engin Akyurt, Pixabay

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Португальские ученые создали маску, которая будет нейтрализовать коронавирус. Об этом пишет La Razуn. Разработали маску специалисты одного из основных...
 
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