Во Вьетнаме из-за вспышки коронавируса изолирован третий по величине город страны

Источник материала: СТВ

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме из-за вспышки COVID-19 изолирован третий по величине город страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом









С 28 июля Дананг на две недели полностью прекращает авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщения с другими населенными пунктами страны.