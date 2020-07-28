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Во Вьетнаме из-за вспышки коронавируса изолирован третий по величине город страны
28.07.2020 11:25 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Вьетнама. Во Вьетнаме из-за вспышки COVID-19 изолирован третий по величине город страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 28 июля Дананг на две недели полностью прекращает авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщения с другими населенными пунктами страны.
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Новости Вьетнама. Во Вьетнаме из-за вспышки COVID-19 изолирован третий по величине город страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из вьетнамского Дананга...
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