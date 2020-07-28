«О-о-очень сильный президент. Может быть, даже чересчур». Сходили на встречу с доверенным лицом Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Убедить Могилевщину голосовать за Александра Григорьевича, уберечь молодежь «от каких-то проблем» и сохранить мир — так обозначил свои цели доверенное лицо кандидата Лукашенко, главврач Могилевской областной детской больницы и член Совета республики Национального собрания Игорь Каско. Сейчас он ездит по региону и встречается с рабочими коллективами. TUT.BY посмотрел, как проходила одна из встреч Игоря Каско в Могилеве.





На встречу во Дворец гимнастики, где находятся два участка для голосования — №№ 24 и № 27, — пришли около 30 человек. И, судя по разговорам, часть из них — коллеги. Правда, работают ли они во Дворце гимнастики, так и не ответили — а Игорь Каско спрашивал. И посмеялся, что люди «молчат как партизаны».

Объявление о встрече могли прочесть все, кто заходит во Дворец гимнастики — оно было наклеено на двери. По словам доверенного лица, он, планируя график поездок, сообщает в исполкомы и в администрации учреждений, где намерен встречаться с электоратом, — а те уже сами избирают способ оповещения людей.









Игорь Каско был не один — с «группой поддержки»: главным идеологом города и зампредом горисполкома Аллой Галушко, экс-чиновником облисполкома и главой облсовета ветеранов Анатолием Глазом и зампредом облсовета депутатов и замглавы администрации Ленинского района города Ириной Раинчик.

«Доктор, ну вот что ты вот ездишь? Оно тебе надо? Иди лучше людей лечи»

Обычно же в своих поездках по районам — а Игорь Каско с 18 июля уже успел побывать в нескольких из них, — он вдвоем с помощником.

— У меня спрашивают, кто мне за это платит. Я и вам отвечу: никто, это моя личная позиция, — рассказал позже журналисту TUT.BY Каско. — Машина, например, — помощника Никиты. Сегодня я его на заправке кофе угощаю, завтра — он меня.

Игорь Каско встречается с людьми только в зданиях учреждений. TUT.BY он пояснил, что выбрал для себя этот вариант как самый приемлемый: «Все-таки проводить встречу на улице, где люди могут по-разному отреагировать… Понимаете, безопасность людей — превыше всего, я считаю».

Выезжая в какой-то район, Каско с помощником «стараются максимально охватить его за день». В Кричеве, например, встретились с педагогами школы, детсада, с врачами, с работниками частного предприятия — и уехали оттуда уже поздно вечером.

— Никита, а покажи фото, как мы в сельхозорганизацию съездили, — обращается Игорь Борисович к помощнику. И Никита показывает полностью запыленный черный Mercedes где-то в поле с комбайнами.





На вопрос о том, как люди в глубинке реагируют на встречу с доверенным лицом, Игорь Борисович говорит, что по-разному.

— Но в общем я заметил, что люди настолько далеки от политики, что это просто удивительно. Они сейчас полностью заняты урожаем. То есть они знают, что будут выборы, но не знают ничего про кандидатов, про то, как проходит предвыборная кампания. И я рассказываю. Как те комбайнеры — да, Никита? — которые в поле показывают: ву-у-ун там оно заканчивается — и все убрать нужно поскорее. Кто-то на встречах ведет себя агрессивно. Как? Задает провокационные вопросы. Например, очень многие спрашивали: «Доктор, ну вот что ты вот ездишь? Оно тебе надо? Иди лучше людей лечи».

Такой же вопрос — мол, оно тебе надо? — задали Игорю Каско и на встрече во Дворце гимнастики. И он ответил, заметив, что сейчас он в отпуске:

— На сегодняшний день действительно сложилась достаточно тяжелая политическая ситуация в стране. И действительно ее корни идут из-за рубежа — Российская Федерация тут нас по полной программе… Ну, не сами русские люди и даже не правительство. А ряд структур, которые сейчас занимаются производством цветных революций. Это определенные структуры, цель которых — ресурсы. А Беларусь интересна как транзитная страна. Вложил 2 млн долларов в предвыборную кампанию, поставил своего человека — получил на выходе сумасшедшие сотни миллионов долларов. Мне рассказали, как формируются новостные блоки, которые вы видите в интернете. Появляется статья, предположим, на TUT.BY. И буквально через 5 минут уже лайков под статьей восемьсот. А тех, кто не согласен, с этой статьей — два или три. Это все компьютерные технологии. Из Санкт-Петербурга фирма этим делом кирует специальная. Она не государственная — частная. И все это делает в автоматическом режиме. Это основная тема. В этой ситуации я чувствую, что мне люди достаточно верят. Ну, хотя бы слушают. Поэтому, когда было такое предложение [стать доверенным лицом Лукашенко], я не отказался. И еще как врачу мне принципиально: даже если я сохраню жизнь сотне человек на какой-нибудь площади, все равно кого — тех или других, мне будет это очень приятно.

О коронавирусе: «Ну где в этой маленькой стране можно что-то скрыть?»

Вообще, на встречу с горожанами Игорь Каско приехал заранее. Просил потихоньку собирающихся людей задавать вопросы и говорил сам. В том числе о коронавирусной инфекции — мол, по сравнению с ней пандемия гриппа H1N1 в 2009 году была страшнее. Мол, СМИ весной нагнетали обстановку. Мол, в Могилевской областной детской больнице, например, с весны было всего около 200 детей в возрасте от нуля до 18 лет с коронавирусной инфекцией, из них — ни одного тяжелого случая. Что больницы в области уже переходят в нормальный режим работы, а тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас — 6 человек, из которых четыре — в Могилевской городской больнице № 1, «Лавсановской», как ее называют могилевчане.

— Все говорят, что мы там что-то скрываем. Ну где в этой маленькой стране можно что-то скрыть? Что, в Могилеве можно скрыть, что у нас тут тысячу человек похоронили? Да в жизни нет — все же друг друга знают, — сказал Игорь Каско.

Саму же встречу он начал со слов благодарности всем, кто пришел, и особенно Анатолию Глазу — его «учителю в сфере управления» и человеку, благодаря которому, по словам Каско, и появилась Могилевская областная детская больница в том виде, в котором она работает сейчас.





— Но сегодня я не главврач областной детской больницы, а доверенное лицо действующего главы государства в этой предвыборной кампании. И сегодня я хотел бы развеять все ваши сомнения в том плане, если вы еще хотя бы немножко сомневаетесь, за кого проголосовать. Моя цель будет выполнена и я буду считать, что не зря прожил этот день, если я все-таки направлю вас к тому, чтобы вы проголосовали за действующего главу государства. Это во-первых. А вторая моя цель во всей этой предвыборной кампании — если мы убережем наших детей, нашу молодежь от каких-то проблем. Если мы сохраним мир на нашей земле.

Игорь Каско отметил, что из-за коронавирусной инфекции сложилась непростая политическая и экономическая обстановка. Но при всем этом Беларусь остается мирной страной, которая «дружит со всеми», пытается помирить соседей «на юге и востоке».

— Но на сегодняшний день есть проблемы в том плане, что наше общество пытаются «раскачать». Используют для этого, в первую очередь, интернет-ресурсы. Дают утрированную информацию, показывают негативные стороны нашей жизни. И если взять выступления всех наших оппонентов, наверное, во главу угла практически каждый ставил то, что «власти кинули людей на коронавирус в угоду экономическим выигрышам» и в итоге у нас какая-то небывалая эпидемия. Но ничего этого не было. Мы работали достаточно рутинно. Разве что в средствах защиты было не очень комфортно работать. Женщинам так их вообще лучше не носить — лицо портится, — улыбнулся Игорь Каско — и публика заулыбалась в ответ.

Он сказал, что решение власти не объявлять карантин было с определенной точки зрения рискованным, но «правильным с биологической и медицинской точки зрения».

— Потому что пандемия закончится только в трех случаях: мы переболели и получили иммунитет, мы привились либо ушли на карантин. Но карантин, мы обсудили, долго длиться не может — мы же должны на жизнь зарабатывать. И переболеть — многие из вас, возможно, уже имеют иммуноглобулин, потому что в 65−70% она [коронавирусная инфекция] вообще протекает бессимптомно. А вакцина, думаю, будет не раньше ноября.

От темы пандемии Игорь Каско перешел к экономике. А именно — того, что могилевские предприятия кто просто произвел запас продукции, а кто произвел и уже продал ее гораздо больше, чем в начале года — как Могилевский мясокомбинат, например.

Каско повторил, что государство будет продолжать поддерживать предприятия, «потому что главное — это люди». И будет поддерживать частный бизнес — об этом будет говорить Александр Лукашенко 3 августа во время своего ежегодного послания к депутатам и народу. Каско анонсировал, что поддержка бизнеса в том числе будет частью предвыборной кампании Лукашенко как кандидата в президенты.





«Демократия никогда не даст возможности развиваться обществу»

В целом, Игорь Каско в своей речи прошелся по многим темам: демографии, пенсиям и зарплатам, в целом по развитию страны. Он, коренной минчанин, сравнивал Могилев современный и Могилев 1997 года — они тогда с женой только переехали ради льготного кредита на квартиру, ее построили в 2001 году. И, говорит, разница колоссальная. И так — по всей стране.

— Везде чисто, везде порядок. На сегодняшний день колоссальные прорывы сделаны в здравоохранении, в системе образования. Про то, как спорт поддерживает глава государства, говорить не буду — все это знают, все это хорошо видят. Как будем дальше развивать нашу экономику, промышленность? В первую очередь, нам нужен мир. Не дай бог, чтобы мы дожили до той демократии, которую где-то у нас по соседству мы наблюдаем: то на юге, то где-то далеко на противоположном конце земного шара. Вы знаете, демократия хороша и полезна зрелому обществу, способному адекватно воспринимать разные моменты. Если у нас есть в этом плане какая-то слабина, демократия никогда не даст возможности развиваться обществу. Она приведет к излишней «говорильне», излишним боданиям друг с другом и в конечно итоге — к потере эффективности управления.

На сегодняшний день наш глава государства — это очень сильный президент, о-о-очень. Может быть, даже чересчур. И очень заметный на политическом небосводе. Потому что страна пользуется действительно уважением, в том числе в странах бывшего Советского Союза и дальнего зарубежья. Потому что наша страна открыта: пожалуйста, приезжайте.

Игорь Каско продолжил: мол, во всем мире идет борьба за энергоресурсы. А Беларусь пусть и «небольшой кусочек земли» с 10 млн жителей, но «очень нужен многим структурам». Которые «через так называемую оппозицию пытаются раскачать всю ситуацию, которая происходит в стране».

— Вы про это прекрасно знаете. Вы про это читаете в СМИ. Вы знаете, вот то, что там пишут, — это абсолютно неправда. И если вас какие-то вопросы все-таки смущают, я бы хотел, чтобы вы их задали, и я бы развеял ваши сомнения. Потому что на сегодняшний день любая недосказанность, любая зароненная в сознание мысль не даст вам возможности спокойно спать, спокойно жить. А наша задача — это мир.

Игорь Каско пригласил всех «принять участие в выборах с 4 по 9 число» — и «отдать голос правильно — за то, чтобы у нас был порядок, мир и спокойствие».

Каско рассказал журналисту TUT.BY отметил, что будет встречаться с жителями Могилевской области до «дня тишины» 8 августа. График встреч можно узнать в общественной приемной Могилевской областной организации «Белой Руси».

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