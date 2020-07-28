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"Как так можно ненавидеть свой народ!" Тумилович – первый топ из футбола, кто жестко против Лукашенко

28.07.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эмоциональное интервью одного из лучших вратарей в истории Беларуси.

"Как так можно ненавидеть свой народ!" Тумилович – первый топ из футбола, кто жестко против Лукашенко
Геннадий Тумилович, отыгравший более 30 матчей в форме национальной сборной Беларуси (и порой то были невероятные матчи), уже многие годы живет и работает в России. Он был тренером вратарей в «Луче-Энергии» и «Тосно», был задействован в пляжном футболе. 

Обосновавшись с семьей в Санкт-Петербурге, Тумилович следит за событиями на Родине, где через пару недель пройдут президентские выборы. И чем ближе это событие, тем более напряженная обстановка в стране.


С «Трибуной» экс-вратарь говорит о том, должен ли Лукашенко остаться у власти, о применении силы к простым людям, а также о том, как белорусов превратили в серую массу. Тумилович не верит в честные выборы, но при это всех призывает прийти 9 августа на избирательные участки и проголосовать.

– Несмотря на то, что вы сейчас живете и работаете в России, за событиями в Беларуси следите?

– В принципе, да. Не скажу, что внимательно, но слежу. И могу сказать однозначно: кому-то уже пора заканчивать. От долгого нахождения у власти потерян рассудок. И не немного, а очень прилично. То, что творят в Беларуси силовики, это вообще полный беспредел, ужасное зрелище. Честно, даже находясь большую часть не в Беларуси, за руководителя страны не то, что стыдно, а, по-моему, уже ниже падать некуда.

Полгода назад действия президента, события в Беларуси ничего кроме смеха не вызывали. А сейчас даже не знаю, какое слово подобрать. Не знаю, как так можно ненавидеть людей, свой народ. Я просто в шоке от происходящего.

– Может, это не ненависть, а страх потерять власть?

– Естественно. Но и те законы, которые у нас принимались за время правления действующего президента, можно характеризовать только как ненависть к собственному народу. 

Беларуси люди до 50 лет еле доживают, онкологические центры переполнены, а пенсионный возраст повышается. Зараженные радиацией территории, где еще 100 лет нельзя ни жить, ни сеять, застраиваются, заселяются и засеиваются. Как это можно нормальными словами характеризовать?

У президента, мне кажется, цель сейчас одна – править, пока не вынесут вперед ногами. И давно понятно, никто уходить добровольно не собирается. Но разве это нормально, когда за такое время, за 26 лет правления, сделано столько косяков? 

Не надо ничего рассказывать, говорить, какая ситуация в стране, хорошо мы живем или плохо. Можно просто включить все интервью Лукашенко за 26 лет и послушать все его высказывания, обещания и напутствия. По прошествии этого времени что сделано? Да ничего. Нет, может, не стоит так говорить, это не совсем правильно, но в большинстве своем обещания не выполнены.

Беларусь – это как красивая женщина с накрашенными губами и грязной жопой. Все чистенько, красивенько, а как копнешь поглубже или отъедешь подальше от Минска… Вон, Сергей Тихановский наглядно продемонстрировал, что творится в стране. И даже не очень глубоко в стране, а в километрах 20-30 от Минска. И так, думаю, практически во всех сферах.

Да, можно говорить, что спорт якобы развивается, в него вкладываются очень большие средства. Это так, но финансы вкладываются в верхушку, то есть сборников, в национальные команды, где с каждым годом все меньше и меньше результата. Практически во всех видах спорта. 

При этом государство забывает о массовом и детско-юношеском спорте. Посмотрите, в каком состоянии ДЮСШ по любым видам спорта, особенно на периферии. Поэтому у нас потом и говорят: «Везите россиян, везите еще кого-нибудь. Натурализация – это нормально». Ну, нормально – значит, нормально.

Спорт – это, наверное, единственная сфера, благодаря которой о Беларуси могут что-то узнать. Ведь, по сути, чем мы еще можем похвастаться? МАЗами, БелАЗами? Тракторами, которые якобы лечат от коронавируса? Эту тему, честно говоря, даже затрагивать не хочу. Без комментариев.

– В Беларуси спортсмены все чаще смело высказывают свое мнение о положении дел в стране, о действующей власти. Что, по-вашему, ими движет?

– Слава Богу, что у нас появились говорящие спортсмены, но что-то футболистов не слышно. Все хорошо у них, все устраивает? У нас же средний возраст национальной сборной 60 лет, и это всех устраивает? Конкуренции в ближайшие 20 лет в команде не предвидится, поэтому зачем футболистам что-то говорить.

А остальные спортсмены говорят, и это нормально. Если ты адекватный человек, если ты видишь все, что творится, изнутри, то выскажешь свою позицию, какая бы она ни была. Кому-то твое мнение понравится, кому-то нет. Но понятно, что те, кто при министерствах, при сборных, говорить не будут.

А давай взглянем на последние результаты белорусского спорта. Все они свидетельствуют о том, что мы движемся не в том направлении. И руководить спортсменами, федерациями должны все-таки люди, которые хоть немного приближены к этим видам спорта. А в 99 процентах случаях на руководящих должностях сидят кто угодно, но не те, кто хоть немного разбирается в этой сфере. 

О чем сейчас говорить, если все ключевые посты заняты силовиками? Это просто маразм. Осталось обнести границы Беларуси колючей проволокой – и все. Никакой логики, здравого смысла в тех событиях, что происходят в стране. Откровенно говоря, идет уничтожение белорусского народа.


– Высказываются спортсмены, публичные личности, но за это их потом увольняют.

– Естественно, это неправильно. Но вы хотите, чтобы при этой власти было по-другому? Где один говорит, а остальные сидят и просто кивают головами, голосуют единогласно. О чем это может говорить?

Честно скажу, я на выборах не был ни разу, относился к ним так: «Ай, зачем они, там и так все понятно». Сейчас так считает, думаю, уже меньшее количество людей. Но все равно: 9 августа поднимите жопы с диванов, отложите до вечера пиво и идите и проголосуйте. А то как ни приедешь в страну, все ноют, как хреново, как задолбал этот президент, тут душит, тут жизни нет, зарплаты и пенсии маленькие. Все ноют. 

Так вот, 9 августа, все ноющие, поднимайтесь и идите голосуйте. А фальсификация, не фальсификация… Вы просто сделайте свое дело, отдайте голос. Неважно за кого, у каждого свое мнение – действующий президент или кто-то из альтернативных кандидатов. Задача каждого гражданина – пойти и проголосовать.

– Чтобы не использовали его бюллетень?

– Вы же знаете, как проходят выборы в Беларуси. Лукашенко в интервью Надо 99 процентов – нарисуем. Вот пусть народ и покажет, пусть выходит и голосует. Не надо никаких революций, майданов. Все очень просто: встали и проголосовали. А если нет, ковыряйтесь дальше в говне.

– Народ не хочет майданов, революций, люди хотят честных выборов. О майданах и революциях говорит только действующий президент.

– Белорусы – не тот народ, который пойдет друг на друга с оружием. То, что творят силовики, разгоняя мирных жителей, вышедших даже не высказать свою позицию, а просто чтобы молча постоять и похлопать, и за это их увозят в каталажки – это просто предел всему. Я даже не знаю, как назвать эти методы, эту власть. 

Хотя, в принципе, нужно понимать, как и кого набирают сейчас в эти силовые структуры. Раньше силовики – и военные, и милиция – хотя бы уважение вызывали, а сейчас кроме отвращения, когда смотришь на то, что они творят, ничего нет. Это просто издевательство над людьми.

– ОМОН выполняет приказы, хватает людей.

– Так омоновцам хорошо, они социально защищены, на пенсию уходят рано. Квартиры получают, зарплаты неплохие по сравнению со всеми другими отраслями. Вот и загоняет власть всех в армию и милицию. Но скоро президент и останется только с армией и милицией. А нормальные, адекватные люди, знающие себе цену, давно уехали.

– В интернете периодически появляется информация, что некоторые сотрудники ОМОНа подают рапорты на увольнение, чтобы не идти против мирного народа.

– Значит, не все так плохо у нас в стране, есть нормальные люди.

– А как вы можете объяснить ситуацию, когда люди просто стоят в очереди в магазин, а их за это сажают в автозак и вменяют участие в несанкционированном митинге?

– Я вообще считаю, что белорусов за последние 20 лет превратили в серую массу. Почему нигде нет лидеров? Потому что как только кто-то покажет свое я, проявит лидерские качества, его тут же затыкают: «Не лезь, сиди ровно, не высовывайся». 

Везде так. И в школе, и везде по жизни учат: «Будь как все. Туда вступай, туда не вступай. Туда ходи, туда не ходи». Вот и превратились белорусы в серую массу. Но все знают: пока еще носом дышим, будем терпеть. Чуть-чуть ниже в говно опустят, тогда уже не остановить.

– По-вашему, сейчас опустили?

– По-моему, ниже уже некуда.

***

– Впервые за время президентства Лукашенко народ настолько активно начал возмущаться и активно выражать свою гражданскую позицию.

– Так всему есть предел, все когда-нибудь заканчивается. Да и настолько озлобить население страны… Но, опять же, посмотрим результаты выборов, насколько народ озлоблен. Хотя, понятно, будут вбросы, не будет наблюдателей – мы увидим очередную комедию. В России, кстати, недавно одна такая прошла.

– Вы вообще верите, что народ все-таки поднимется 9 августа и пойдет на выборы?

– Надеюсь, здравый смысл у людей преобладает, и они действительно пойдут и проголосуют. И что-то, возможно, изменится. Еще раз говорю, не надо каких-то революций и майданов.

– То, что сейчас происходит в Беларуси, выборами можно назвать?

– Фух… Опять же, все без сторонних наблюдателей, какая-то своя шарашкина контора. Поэтому все это назвать выборами, конечно, сложно. Но задача у людей одна – прийти и выразить свою точку зрения. А там уже будем смотреть. Другого выхода на сегодня я не вижу.

– Вы же в курсе, кто был претендентом в кандидаты в президенты, а кто остался в предвыборной гонке?

– Конечно. Но могу сразу сказать: такие выборы в Беларуси не первые. Имею в виду, что когда на горизонте появляется человек, который имеет свое мнение, обладает лидерскими качествами, и его тут же закрывают. Ничего нового в этом году не произошло. 

Бабарико и Цепкало – адекватные и здравомыслящие люди, которые очень четко и конкретно знают всю ситуацию изнутри. Но даже одного процента от того, что они знают, думаю, не говорили. Читал их интервью. Довольно интересные люди, со здравыми идеями и мыслями, которые не понравились нынешней власти. 

Если бы эти люди были дурачками и несли какую-нибудь ерунду, думаю, никто бы их не трогал. А когда люди, которые из себя что-то представляют, довольно развитые интеллектуально,  четко выражающие свои мысли и идеи, тогда власть начинает беспокоиться. 

Возможно, увидела в них реальных конкурентов. Президент заявлял, что никого не боится, что Цепкало и Бабарико – это не конкуренты. Тогда зачем так поступать с кандидатами? Значит, все-таки они конкуренты.

– Сейчас альтернативным кандидатам люди верят, поддерживают их.

– Вот поэтому их и закрыли, посадили за решетку. Мошенничеством они занимались? Смешно. Все мы это уже проходили. Ничего кроме злости, разочарования вся эта мерзость не вызывает.

– Верите, что дело против того же Бабарико сфабриковано?

– Опять же, говорить, что суд решит, просто смешно. Естественно, сфабриковано. Может, я не имею права так выражаться, в Беларуси же якобы есть суд. Но, думаю, тут все понятно, к гадалке не ходи.

– Кандидат в президенты Светлана Тихановская вместе с женой Валерия Цепкало Вероникой и руководителем предвыборного штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой в эти дни ездят по городам Беларуси, и на встречи приходят тысячи людей. О чем это говорит?

– Насколько я понимаю, Тихановская – единственный кандидат, за которого сегодня люди, противники нынешней власти, будут голосовать. Я видел эти встречи, и не одну. Действительно, собирается довольно большое количество людей. Нынешнюю власть это беспокоит, однозначно. Но не могут же они оставить одного кандидата. Хотя даже если такое произойдет, ничего удивительного и нового не случится.

Мужа Светланы Сергея закрыли, и ее поступок – это как крик отчаяния, у нее просто не было другого выхода. Приветствую ее действия.

- Тихановская прямо заявляет, что ей власть не нужна. Она хочет победить, чтобы потом провести честные выборы.

– Да, слышал это. Как вариант это хорошо. Мне нравится, что она говорит честно и открыто.

– На каждой встрече с общественность Лукашенко вспоминает о 90-х, говорит, что тогда белорусы ходили в лаптях, страна была бедная. Какие эмоции вызывают у вас эти слова?

В лаптях это он приехал в Минск, в спортивном костюме. И как он выиграл свои первые выборы, прекрасно знают люди из его окружения. Но где они сейчас? Кто-то пропал, кого-то нет в живых, а кто-то глубоко и далеко задвинут.

Лукашенко поймал свою риторику, вспоминает 90-е. Так лучше взгляните на результаты его правления за 26 лет – обещания, задачи, цели. Что выполнено, что нет. Вот это важнее.

– Валерий Цепкало создал Комитет народного единства, куда приглашают спортсменов, деятелей культуры, науки, искусства политиков, которые могут открыто выразить свое мнение. Если бы вас пригласили, вступили бы?

– Конечно, если пригласят. По-моему, это здравая идея.

***

– У вас же был опыт живого общения с Лукашенко?

– Да, один раз встретились. Он приезжал в Стайки  в 90-х, когда там базировалась национальная сборная. Но, честно скажу, запомнилась не сама встреча, а то, как к ней готовились. За неделю до приезда Лукашенко в Стайках красили асфальт, бордюры, охранники сидели в лесу, около каждого дерева. 

Он приехал и сказал нам: «Вы играйте, показывайте, а помощь для футбола – что-нибудь, когда-нибудь». Там уже хоккей был на первом месте, так что нам не на что было рассчитывать.

Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что сейчас деньги на футбол выделяются, указ о господдержке спорта есть, клубы из высшей лиги имеют неплохие финансы. 

Другой вопрос – как этими деньгами распоряжаются клубы. Они же, по сути, должны идти на развитие детско-юношеского футбола, но если за последние 20 лет у нас появилось полтора футболиста, то нужно спрашивать у руководителей клубов, куда уходят деньги.

– Сейчас много говорят о том, что рейтинг Лукашенко – всего три процента.

– Говорить можно всякое. Понятно, что трех процентов нет. На периферии достаточно людей, которые с утра до вечера сидят у телевизора. Думаю, таких еще очень много, они винят во всем Америку. Далеко ходить не надо, пример – моя мама. Наверное, после этого интервью она не пустит меня домой :). 

Но, с другой стороны, мне мама говорит, что ее все устраивает, ей хорошо, а во всех бедах виноваты американцы. Переубеждать 80-летнего человека не буду, ее мнение нужно уважать.


– Но была и информация, что у действующего президента рейтинг около 76 процентов. Стоит верить этим цифрам?

– Это смешно :). Но давай после выборов об этом поговорим. Могут и больше нарисовать. Рисуют бюджетники, учителя, номенклатурщики, те, кто сидит в горисполкомах, райисполкомах. Понятно, что там есть люди, которые хотят выразить свое мнение, проявить инициативу, но таких быстро осаждают или убирают. Работают системные.

Хотя я рад, что большинство белорусов сейчас просыпается, поднимает голову. Появляются люди, которых весь этот беспредел, ситуация в стране просто достала. Белорусы всегда были лучшими, добрейшими в мире людьми. 

Всегда этим отличались, и, надеюсь, они поднимут голову, заставят себя уважать. Пока будем надеяться на выборы. Я сам первый раз в жизни пойду, так что один голос точно есть :). Буду голосовать не за действующего президента, это однозначно. Моя четкая позиция. Мама, извини :). Ей я, кстати, запретил идти на выборы.
 
Теги: Минск
 
 
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Эмоциональное интервью одного из лучших вратарей в истории Беларуси.
 
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