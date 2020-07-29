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В Минске более сотни медиков получили государственные награды
29.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более сотни медиков чествовали сегодня в Минске. Все они внесли вклад в борьбу с COVID-19, передает телеканал «МИР 24».
Врачам, медсестрам, санитаркам вручили почетные грамоты, благодарственные письма от президента, нагрудные знаки «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». Торжественные мероприятия по всей стране начались на прошлой неделе. В регионах уже наградили почти две тысячи медиков. А на борьбу с коронавирусом с начала марта в Беларуси потратили больше 200 миллионов долларов.
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Врачам, медсестрам, санитаркам вручили почетные грамоты, благодарственные письма от президента, нагрудные знаки «Отличник здравоохранения Республики Беларусь».
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