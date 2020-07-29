В Минске более сотни медиков получили государственные награды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более сотни медиков чествовали сегодня в Минске. Все они внесли вклад в борьбу с COVID-19, передает телеканал «МИР 24».



«Наши врачи достойны всякой похвалы, потому что это люди самоотверженные. Низкий им поклон за то, что они сделали и делают для наших людей, нашего народа. Спасибо им за это», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

«К сожалению, законы эпидемии таковы, что особенно поражается население самых густо населенных районов. Поэтому наш мегаполис, наш Минск сразу был на острие проблемы. Более 30% всех заболевших COVID-19 были сконцентрированы в городе Минске. И здесь были развернуты самые мощные клинические центры», – отметил первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Врачам, медсестрам, санитаркам вручили почетные грамоты, благодарственные письма от президента, нагрудные знаки «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». Торжественные мероприятия по всей стране начались на прошлой неделе. В регионах уже наградили почти две тысячи медиков. А на борьбу с коронавирусом с начала марта в Беларуси потратили больше 200 миллионов долларов.