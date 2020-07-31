В Бресте от коронавируса умер футбольный тренер Александр Телипко

Источник материала: Виртуальный Брест

29 июля в Бресте от коронавируса умер тренер Александр Телипко. Об этом сообщает telegram-канал " Футбол Беларусi ". Специалисту было 57 лет.







Почти всю жизнь Телипко посвятил воспитанию юных футболистов и детей в гимназии №2. Последней командой, с которой работал тренер, являлся "Рух"-БОЦОР (2003 г.р.).



В Беларуси по состоянию на 30 июля официально подтверждены 67518 случаев заражения и 548 смертей на фоне коронавируса . Выздоровели и выписаны 61442 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, что в июле на 61-м году жизни в ковидном отделении умер вратарь брестского «Динамо» второй половины 80-х годов Владимир Павлючик.