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В Бресте от коронавируса умер футбольный тренер Александр Телипко

31.07.2020 12:40 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29 июля в Бресте от коронавируса умер тренер Александр Телипко. Об этом сообщает telegram-канал "Футбол Беларусi". Специалисту было 57 лет.




Почти всю жизнь Телипко посвятил воспитанию юных футболистов и детей в гимназии №2. Последней командой, с которой работал тренер, являлся "Рух"-БОЦОР (2003 г.р.).

В Беларуси по состоянию на 30 июля официально подтверждены 67518 случаев заражения и 548 смертей на фоне коронавируса. Выздоровели и выписаны 61442 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, что в июле на 61-м году жизни в ковидном отделении умер вратарь брестского «Динамо» второй половины 80-х годов Владимир Павлючик.

 
Теги: Брест
 
 
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  29 июля в Бресте от коронавируса умер тренер Александр Телипко. Об этом сообщает telegram-канал "Футбол Беларусi". Специалисту было 57 лет. Почти всю жизнь Телипко...
 
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