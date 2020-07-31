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В Бресте от коронавируса умер футбольный тренер Александр Телипко
31.07.2020 12:40 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
29 июля в Бресте от
Напомним, что в июле на 61-м году жизни в ковидном отделении умер вратарь брестского «Динамо» второй половины 80-х годов Владимир Павлючик.
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29 июля в Бресте от коронавируса умер тренер Александр Телипко. Об этом сообщает telegram-канал "Футбол Беларусi". Специалисту было 57 лет. Почти всю жизнь Телипко...
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