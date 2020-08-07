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Лукашенко: Пандемия – это не просто болезнь, а политическая и экономическая война

07.08.2020 21:37 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Пандемия – это не просто болезнь, а политическая и экономическая война

Президент сегодня вручил государственные награды медикам. Долгие месяцы они провели на передовой. Спасали жизни, отодвигая на второй план собственную. Боролись за каждого пациента! И сутки напролёт проводили в реанимациях, на скорых и в стационарах. Буквально жили в больницах и лабораториях.

Во Дворце Независимости - около полусотни человек из разных регионов Беларуси. Высокие награды представителям одной профессии (как показали последние месяцы, самой мирной и важной) здесь вручали впервые. Александр Лукашенко подчеркнул, что в лице собравшихся он благодарит каждого, кто помогает сохранить самое важное - здоровье белорусов.

Они шли к общей цели, забыв о регалиях и не жалея сил. Многим врачам пришлось осваивать новую для себя специальность. Титанический труд – на плечах среднего и младшего медперсонала. Подключились студенты старших курсов и стали плечо к плечу со старшими коллегами.

Совместными усилиями в стране остановили рост заболеваемости коронавирусом. Во время эпидемии работу по оказанию помощи возглавил заведующий кафедрой инфекционных болезней медуниверситета Игорь Карпов. Отныне он – народный врач Беларуси.

Это почётное звание присвоено впервые за последние четверть века. О героях в белых халатах. 

Наталья Шмелёва, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: «Вначале мы работали на адреналине. Мы были первые, кто начал проводить диагностику, это был надзор в аэропорту за приезжающими, мы за это отвечали. Работали в три смены, в том числе ночную. Можно засыпать – мамы еще нету дома. Проснуться – уже нету. И такое было. Мы знали, что за каждой пробой стоят люди, и работа других людей. И от нас многое зависит. Спасибо команде - страшно не было. Когда я иду в грязную зону, это просто работа».

Во время интервью она попросит съемочную группу обязательно показать всех ее коллег. Ведь такую же историю готов рассказать каждый из них. О том, что это была «просто работа». «Просто» с января, «просто» на износ, «просто» без прогнозов. И вообще вне больницы свободное время было у единиц, и его максимально старались посвящать семье. Поэтому вот такой выход для медиков в преддверии награждения во Дворце Независимости – приятное событие. Без защитных костюмов останутся не только в памяти телефонов.

Настроение очень тёплое. 46 медицинских работников из абсолютно разных регионов: от главврачей до медсестер. Так и выглядит, по сути, наша система здравоохранения. Но, понятно, в миниатюре. Хотелось бы сделать невозможное, с этого начнёт Президент.

Это было сложное для Беларуси время, понимают все в зале. С учётом того, какую стратегию страна выбрала для борьбы с COVID-19: не останавливать предприятия и не закрывать границу». И вместе с тем лечить каждого, отслеживать каждый случай. Сейчас, оглядываясь в первую очередь на экономику других стран, к тому же все ждут вторую волну коронавируса (карантин не сработал так, как на него рассчитывали), становится очевидно – для Беларуси это было лучшее из возможных решений.

Сегодня в зале среди наград появилось и новое звание – профессор Игорь Карпов стал первым народным врачом Беларуси. Он ездил по регионам, занимался самыми сложными случаями, консультировал и помогал коллегам. 

Игорь Карпов, народный врач Беларуси: «В любую палату заходишь, и там – а вот нашу медсестричку отметьте, и нашего врача. И это может быть вообще врач-травматолог, но он так включался в проблему, что становился им родным. И что очень важно. Вы же идете за помощью, когда вам плохоДа, мы, к сожалению, не всем смогли помочь. И каждый из нас об этом помнит. Но каждый стоял до последнего. И я хочу всем еще раз сказать: «Спасибо!»

В инфекционистов и пульмонологов, шутят в зале, за полгода в Беларуси переучились все. Экстренно. Сейчас больницы возвращаются к своим профилям – а на пике заболеваемости с COVID-19 боролись, не глядя на специальность. Отдельное внимание младшему медицинскому персоналу. Их задача и лечить, и позаботится, и успокоить. Это сегодня Людмила Аланпиева - в платье - впервые за много месяцев.

Туберкулезную больницу в Гомеле, это была общая практика по Беларуси, оперативно перепрофилировали. Для пациентов с коронавирусом в отдельных корпусах разворачивали дополнительные койки. Система здравоохранения в принципе была к этому готова. У нас осталась лабораторная служба - и это сыграло свою роль. Неожиданный «плюс» нестраховой медицины – в пандемию каждый мог обратиться не только за «неотложной» помощью.

Людмила Аланпиева, медсестра Гомельской областной туберкулёзной клинической больницы: «Мы видели пациентов, которые поступают, с такими безумными от страха глазами, но ни у кого из персонала не было желания все это бросить, уйти, не выйти в смену, хотя работали мы без выходных. Все забросили свои домашние дела, детей, пожилых родственников, родителей и все практически жили на работе. В этот момент не думаешь ни о наградах, ни о заслугах, ни о дополнительных выплатах».

Но о дополнительных выплатах сегодня тоже вспомнили. Расходы в стране на медицину высоки, расти будет и цена профессии.

Не только о серьёзном. Президент не скрывает – переболел коронавирусом. И всерьёз готов побыть донором. Поделиться плазмой с антителами. Не «всерьёз», надеется на «дополнительный эффект» - не для всех, конечно, для - некоторых пациентов. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда».

В ответных словах медики тоже будут говорить «спасибо». За поддержку в решениях, за то, что их слушали и слышали, за то, что верили в то, что они делают. Сложнее всего решения было принимать, наверное, реаниматологам и анестезиологам. Людям, которые получают пациентов в «пиковых состояниях».

Наталья Алейникова, медицинская сестра-анестезиолог отделения анестезиологии и реанимации «Лидской центральной районной больницы»: «Это такой торжественный момент, очень важный, конечно, плохо спасла ночь. Такая награда – это очень приятно».

Если вернуться к главному - то сегодня госнаграды, наверное, нашли не всех своих героев. Потому что просто невозможно сразу сказать спасибо всем причастным медикам. Это может получиться только: если «спасибо» будет говорить им каждый пациент.

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Теги: Гомель
 
 
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Президент сегодня вручил государственные награды медикам. Долгие месяцы они провели на передовой. Спасали жизни, отодвигая на второй план собственную. Боролись за...
 
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