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Сделано в Содружестве. Продукция белорусского завода нефтехимии заменила импортную: от ковидных перчаток до полиэтиленовой пленки
04.08.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси один из
Вместо рабочих рук – сотни «механических» швей. В цеху из синтетического материала рождается упаковка для товаров всех отраслей страны. На выходе прочный, эластичный и долговечный материал. Дешевый в производстве и легкий в переработке.
В соседнем цеху полотно не ткут, а продавливают и прокатывают. В его составе полиэфирные нити тоньше человеческого волоса. Такая ткань не вызывает аллергии и может фильтровать даже микробы.
«Мощности двух линий по производству перчаток составляют 170 миллионов штук в год. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить весь внутренний рынок», – сообщил заместитель генерального директора по производству предприятия нефтехимического комплекса Беларуси Руслан Немерюк.
Темпы производства растут. Как и выручка. Сейчас она составляет в среднем 42 миллиона белорусских или больше 1 миллиарда 100 миллионов российских рублей в месяц. Акцент на технологии и новые идеи.
В движении страны к импортозамещению экономические трудности сыграли только на руку. Теперь и полиэтиленовая пленка в Беларуси не зарубежная, а отечественная. Новые линии уже запустили в производство и показали свою эффективность.
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Сделано в Содружестве. Продукция белорусского завода нефтехимии заменила импортную: от ковидных перчаток до полиэтиленовой пленки
В Беларуси один из нефтехимических заводов переориентировался на выпуск универсальной продукции.
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