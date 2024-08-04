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Сделано в Содружестве. Продукция белорусского завода нефтехимии заменила импортную: от ковидных перчаток до полиэтиленовой пленки

04.08.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сделано в Содружестве. Продукция белорусского завода нефтехимии заменила импортную: от ковидных перчаток до полиэтиленовой пленки
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси один из нефтехимических заводов переориентировался на выпуск универсальной продукции. Производят ткани, антибактериальные маски и стерильные перчатки. Раньше все это закупали за рубежом. О работе предприятия в новых экономических условиях – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Вместо рабочих рук – сотни «механических» швей. В цеху из синтетического материала рождается упаковка для товаров всех отраслей страны. На выходе прочный, эластичный и долговечный материал. Дешевый в производстве и легкий в переработке.

«У нас внедрены самые последние современные технологии. На производстве весь путь – от маленькой полипропиленовой гранулы до готовой продукции. Мешки, ткань для контейнеров, ткани товарные поступают к потребителю», – рассказала ведущий инженер-технолог цеха по производству полипропиленовой продукции Елена Шапоренко.

В соседнем цеху полотно не ткут, а продавливают и прокатывают. В его составе полиэфирные нити тоньше человеческого волоса. Такая ткань не вызывает аллергии и может фильтровать даже микробы.

«Он используется в сегменте влажных салфеток, в сегменте медицинского направления, строительного сегмента. Как показали испытания, данный материал значительно прочнее по своим физико-механическим показателям – разрывные нагрузки, удлинение. А это очень влияет на качество конечного продукта», – пояснила заместитель начальника цеха по производству нетканых материалов по технологии Валентина Войтенкова.

Во время пандемии коронавируса президент Беларуси поручил создать в стране производство медицинских перчаток. До этого их закупали за рубежом. Задачу выполнили за год. Теперь белорусские медики, химики, хозяйки дома используют отечественные перчатки.

«Мощности двух линий по производству перчаток составляют 170 миллионов штук в год. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить весь внутренний рынок», – сообщил заместитель генерального директора по производству предприятия нефтехимического комплекса Беларуси Руслан Немерюк.

Темпы производства растут. Как и выручка. Сейчас она составляет в среднем 42 миллиона белорусских или больше 1 миллиарда 100 миллионов российских рублей в месяц. Акцент на технологии и новые идеи.

«Здесь очень сильный технологический коллектив, очень сильные руководители, я считаю, что их самое главное достоинство в том, что они не побоялись диверсификации. Это сейчас дает большой плюс», – отметил председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков.

В движении страны к импортозамещению экономические трудности сыграли только на руку. Теперь и полиэтиленовая пленка в Беларуси не зарубежная, а отечественная. Новые линии уже запустили в производство и показали свою эффективность.



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В Беларуси один из нефтехимических заводов переориентировался на выпуск универсальной продукции.
 
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  • Сделано в Содружестве. Продукция белорусского завода нефтехимии заменила импортную: от ковидных перчаток до полиэтиленовой пленки 17:55, Mir24.TV Belarus
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