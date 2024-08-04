Сделано в Содружестве. Продукция белорусского завода нефтехимии заменила импортную: от ковидных перчаток до полиэтиленовой пленки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси один из нефтехимических заводов переориентировался на выпуск универсальной продукции. Производят ткани, антибактериальные маски и стерильные перчатки. Раньше все это закупали за рубежом. О работе предприятия в новых экономических условиях – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Вместо рабочих рук – сотни «механических» швей. В цеху из синтетического материала рождается упаковка для товаров всех отраслей страны. На выходе прочный, эластичный и долговечный материал. Дешевый в производстве и легкий в переработке.

«У нас внедрены самые последние современные технологии. На производстве весь путь – от маленькой полипропиленовой гранулы до готовой продукции. Мешки, ткань для контейнеров, ткани товарные поступают к потребителю», – рассказала ведущий инженер-технолог цеха по производству полипропиленовой продукции Елена Шапоренко.

В соседнем цеху полотно не ткут, а продавливают и прокатывают. В его составе полиэфирные нити тоньше человеческого волоса. Такая ткань не вызывает аллергии и может фильтровать даже микробы.

«Он используется в сегменте влажных салфеток, в сегменте медицинского направления, строительного сегмента. Как показали испытания, данный материал значительно прочнее по своим физико-механическим показателям – разрывные нагрузки, удлинение. А это очень влияет на качество конечного продукта», – пояснила заместитель начальника цеха по производству нетканых материалов по технологии Валентина Войтенкова.