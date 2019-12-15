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«Кто ж знал, что там кости». Что говорят местные власти о разрушенном могильнике в Гольшанах
16.12.2019 20:12 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале декабря строители начали благоустройство территории около Гольшанскаого замка. В
О ситуации с поврежденным могильником в социальных сетях
— Работы около замка сейчас проводятся без участия археологов и с грубейшими нарушениями действующего законодательства. Гольшанский замок — важный исторический объект, и работы на территории рядом с ним должны проводиться под археологическим надзором. К сожалению, его нет. В ходе работ был снят грунт на глубину 40−80 см. В результате этого был серьезно поврежден, а местами и полностью уничтожен грунтовый могильник XIV века. Вместе с коллегой из Института истории НАН РБ мы нашли четыре женских погребения, которые относятся к XIV веку, — рассказал TUT.BY Власовец.
Особенность этого могильника в том, что ученые не знали точное его местоположение, так как упоминания о старинных захоронениях есть только в литературе XIX века.
— О повреждении могильника около Гольшанского замка мы узнали в минувший четверг. Евгений буквально разбудил в семь утра нашего сотрудника археолога Павла Кенько. У него в тот день была командировка в Ошмянский район и по пути он заехал в Гольшаны. Там они вместе с Евгением и провели спасательные работы, собрали археологический материал. Мы поставили в известность и Министерство культуры, и местный райисполком. Сейчас земляные работы приостановлены, но факт остается — было проигнорировано законодательство о предварительной археологической экспертизе. В Кодексе «О культуре» четко прописано, что необходимо соблюдать меры по охране археологического наследия, есть и другие постановления, а также законодательство об административных процедурах. В Беларуси нельзя просто так копать ни государственным организациям, ни предпринимателям, ни физическим лицам без предварительной археологической экспертизы. В данном случае ее не было. Почему проигнорировали законодательство — это уже вопрос этики и морали. Но не всегда виновато государство, могут быть виноваты и просто люди, которые недобросовестно выполнили свою работу: кто-то подписал бумаги и проигнорировал законы, кто-то начал копать — и не остановился, когда увидел кости, — говорит замдиректора по научной работе Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза.
Благоустройством территории вокруг Гольшанского замка занимается УКС Ошмянского района. Там говорят, что написали письмо археологам и работы приостановили.
— Кто ж знал, что там кости? Сейчас там, где их нашли, работы не ведутся, а где не нашли — работает техника. Но раз надо, чтобы археологи поработали, значит, надо. Мы подождем, — говорят в УКС.
Здесь добавляют, что работы по благоустройству территории вокруг замка должны быть закончены в декабре этого года. Планируется, что около руин появятся дорожки, магазин с сувенирами, туалет, подъездной путь для машин и стоянка для туристических автобусов.
Сейчас на территории около замка уже работают археологи.
— Археологические работы, несмотря на погоду, продолжаются. Женские погребения приятно удивляют своим инвентарем. Особенно порадовали нож в орнаментированных бронзой ножнах и серебряный перстень. Обследование отвальных куч от строительной техники принесло одновременно и главный сюрприз, и главное разочарование. Сюрприз — находка обожженных в огне предметов — навершие от меча, фрагмент шейной гривны и фибула, — свидетельствующих о наличии на территории могильника более ранних погребений по обряду кремации, которая была распространена до крещения Литвы великим князем литовским и королем польским Ягайло в 1387 году А разочарование вызвано тем, что в результате работ тяжелой строительной техники захоронения полностью уничтожены, —
В Ошмянском райисполкоме говорят, что работы на территории Гольшанского замка проходили в рамках проекта зон охраны историко-культурных ценностей, а зона охраны культурного слоя разрешает благоустраивать территорию.
— Только благодаря этим работам был и найден этот могильник, ведь согласно картам земляных работ культурный слой в том месте был утрачен. При этом в 2012 году около Гольшанского замка уже проходили археологические раскопки , — говорят в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского райисполкома. Там надеются, что часть найденные артефакты займут свое место в экспозиции, которая разместится в одном из залов реконструированной Северной башни замка.
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Сейчас работы около замка приостановлены.
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