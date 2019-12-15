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«Кто ж знал, что там кости». Что говорят местные власти о разрушенном могильнике в Гольшанах

16.12.2019 20:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале декабря строители начали благоустройство территории около Гольшанскаого замка. В минувший четверг стало известно, что в результате земляных работ был серьезно, а в некоторых местах полностью поврежден грунтовый могильник XIV века. Сейчас работы около замка приостановлены. В институте истории НАН Беларуси говорят, что было нарушено законодательство, в Ошмянском райисполкоме же рассказывают, что все работы проводились в рамках проекта зон охраны историко-культурных ценностей.


Фото: Евгений Власовец

О ситуации с поврежденным могильником в социальных сетях рассказал археолог и бывший сотрудник института истории НАН Беларуси Евгений Власовец.

— Работы около замка сейчас проводятся без участия археологов и с грубейшими нарушениями действующего законодательства. Гольшанский замок — важный исторический объект, и работы на территории рядом с ним должны проводиться под археологическим надзором. К сожалению, его нет. В ходе работ был снят грунт на глубину 40−80 см. В результате этого был серьезно поврежден, а местами и полностью уничтожен грунтовый могильник XIV века. Вместе с коллегой из Института истории НАН РБ мы нашли четыре женских погребения, которые относятся к XIV веку, — рассказал TUT.BY Власовец.

Особенность этого могильника в том, что ученые не знали точное его местоположение, так как упоминания о старинных захоронениях есть только в литературе XIX века.


Фото: Евгений Власовец

— О повреждении могильника около Гольшанского замка мы узнали в минувший четверг. Евгений буквально разбудил в семь утра нашего сотрудника археолога Павла Кенько. У него в тот день была командировка в Ошмянский район и по пути он заехал в Гольшаны. Там они вместе с Евгением и провели спасательные работы, собрали археологический материал. Мы поставили в известность и Министерство культуры, и местный райисполком. Сейчас земляные работы приостановлены, но факт остается — было проигнорировано законодательство о предварительной археологической экспертизе. В Кодексе «О культуре» четко прописано, что необходимо соблюдать меры по охране археологического наследия, есть и другие постановления, а также законодательство об административных процедурах. В Беларуси нельзя просто так копать ни государственным организациям, ни предпринимателям, ни физическим лицам без предварительной археологической экспертизы. В данном случае ее не было. Почему проигнорировали законодательство — это уже вопрос этики и морали. Но не всегда виновато государство, могут быть виноваты и просто люди, которые недобросовестно выполнили свою работу: кто-то подписал бумаги и проигнорировал законы, кто-то начал копать — и не остановился, когда увидел кости, — говорит замдиректора по научной работе Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза.


Фото: Евгений Власовец

Благоустройством территории вокруг Гольшанского замка занимается УКС Ошмянского района. Там говорят, что написали письмо археологам и работы приостановили.

 — Кто ж знал, что там кости? Сейчас там, где их нашли, работы не ведутся, а где не нашли — работает техника. Но раз надо, чтобы археологи поработали, значит, надо. Мы подождем, — говорят в УКС.

Здесь добавляют, что работы по благоустройству территории вокруг замка должны быть закончены в декабре этого года. Планируется, что около руин появятся дорожки, магазин с сувенирами, туалет, подъездной путь для машин и стоянка для туристических автобусов.

Сейчас на территории около замка уже работают археологи.

— Археологические работы, несмотря на погоду, продолжаются. Женские погребения приятно удивляют своим инвентарем. Особенно порадовали нож в орнаментированных бронзой ножнах и серебряный перстень. Обследование отвальных куч от строительной техники принесло одновременно и главный сюрприз, и главное разочарование. Сюрприз — находка обожженных в огне предметов — навершие от меча, фрагмент шейной гривны и фибула, — свидетельствующих о наличии на территории могильника более ранних погребений по обряду кремации, которая была распространена до крещения Литвы великим князем литовским и королем польским Ягайло в 1387 году А разочарование вызвано тем, что в результате работ тяжелой строительной техники захоронения полностью уничтожены, — написал у себя на страничке в Facebook Евгений Власовец.

В Ошмянском райисполкоме говорят, что работы на территории Гольшанского замка проходили в рамках проекта зон охраны историко-культурных ценностей, а зона охраны культурного слоя разрешает благоустраивать территорию.

— Только благодаря этим работам был и найден этот могильник, ведь согласно картам земляных работ культурный слой в том месте был утрачен. При этом в 2012 году около Гольшанского замка уже проходили археологические раскопки , — говорят в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского райисполкома. Там надеются, что часть найденные артефакты займут свое место в экспозиции, которая разместится в одном из залов реконструированной Северной башни замка.

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