Сандрингемский саммит: 10 вопросов о будущем принца Гарри и Меган

Источник материала: Tut.by

Королева Елизавета II собирает в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль герцога и герцогини Сассекских. Сбор членов монаршей семьи называют «Сандрингемским саммитом». На нем будут присутствовать принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри, в том время как находящаяся в Канаде супруга принца Гарри Меган присоединится к беседе по телефону. Так что же они будут обсуждать?



Фото: Reuters

1. Перестанут ли супруги Сассекские получать финансовую поддержку?

Супружеская чета ранее заявила, что хочет стать финансово независимой.

Они сказали, что готовы отказаться от получения королевского гранта, который монаршая семья ежегодно получает от правительства за исполнение церемониальных обязанностей.

По словам Гарри и Меган, получаемые таким образом средства составляют примерно 5% их расходов на персонал.

Остальные расходы покрывает недвижимость принца Чарльза, отца Гарри. Ему принадлежит герцогство Корнуолл, совокупность недвижимости которого оценивается в 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов). В заявлении Сассексов, размещенном на их сайте, говорится, что они ожидают, что эта финансовая поддержка продолжится и впредь.

По словам супругов, они уже самостоятельно оплачивают свои частные путешествия.

В прошлом году их раскритиковали за использование частных самолетов, и теперь они намерены по мере возможности пользоваться коммерческими авиалиниями, поездами и топливосберегающими автомобилями.

Официальные визиты членов королевской семьи проходят по инициативе министерства иностранных дел, а оплачиваются из королевского гранта. Судя по всему, герцог и герцогиня Сассекские рассчитывают, что эта договоренность останется в силе.

2. Как они будут зарабатывать на жизнь?

В глазах огромного большинства людей Гарри и Меган уже и так очень богаты.

Автор книги о финансах монаршей семьи «Королевское достояние» Дэвид Макклюр рассказал, что после смерти матери — принцессы Дианы — Гарри унаследовал 7 млн фунтов (более 9 млн долларов), а Меган до встречи с ним была успешной актрисой.

«Их общее состояние составляет примерно 10−15 млн фунтов (13−20 млн долларов)», — сказал он.

Но супруги могут начать заниматься бизнесом, чтобы зарабатывать дополнительные средства. По словам Макклюра, высокопоставленные члены королевской семьи понимают, что это может быть сопряжено с рисками.

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд рассказал, что существует негласное правило — если член королевской семьи работает, то он, по большому счету, не получает за это вознаграждения, особенно если это сопряжено с конфликтом интересов.

Граф и графиня Уэссекские (младший сын королевы принц Эдвард и его супруга) попали под шквал критики, когда основали телекомпанию и PR-фирму.

Если Гарри и Меган решат устроиться на оплачиваемую работу, их могут обвинить в использовании или наживе на королевском бренде, отметил Даймонд.

3. Сохранят ли они свои королевские титулы?

Пока не было каких-либо признаков, которые бы указывали на желание герцога и герцогини отказаться от своих титулов.

Когда родился их сын Арчи, они решили оставить его без титула. Его зовут Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Принцесса Диана после развода с принцем Чарльзе лишилась формы обращения «Ее королевское высочество». Но, по мнению обозревателей, с учетом обрушившегося тогда шквала критики на этот раз дворец вряд ли пойдет на такой шаг.

В декабре стало известно, что супружеская пара подала заявку на регистрацию бренда Сассексов в качестве товарного знака, чтобы выпускать книги, календари и заниматься благотворительным сбором средств. Если они откажутся от своих титулов, они также частично лишатся статуса, на котором основывается их бренд.

Вряд ли на встрече будут обсуждать порядок наследования престола, поскольку для его изменения необходимо соответствующее постановление парламента. В настоящее время принц Гарри — шестой в очереди престолонаследия.

4. Где они поселятся?

Герцог и герцогиня предлагают жить на два дома — в Британии и в Северной Америке.

Одним из вероятных мест их проживания называют Канаду, где супруги находились во время Рождества. Меган семь лет жила и работала в Торонто, когда снималась в сериале «Форс-мажоры», у нее есть канадские друзья.

Корреспондент Daily Mail Ребекка Инглиш предположила, что в конечном счете они могут переехать в Лос-Анджелес, где живет мать Меган. Но это произойдет лишь после окончания президентского срока Дональда Трампа.

Вопрос об их нахождении в Британии имеет немаловажное значение, поскольку Меган, предположительно, подала прошение о получении гражданства страны, одно из условий которого заключается в том, что заявитель не может находиться за пределами страны более 90 дней в году.

Когда Арчи, которому сейчас восемь месяцев, подрастет, место основного проживания семьи во многом будет зависеть от того, в какую школу он пойдет.

5. Сохранится ли за ними Фрогмор-котедж?

Супруги намерены продолжать использовать исторический дом в Виндзоре, на реконструкцию которого было потрачено 2,4 млн фунтов (3,11 млн долларов), выделенных государством.

В своем заявлении Сассексы отметили, что если они смогут продолжить пользоваться этим зданием, у них всегда будет свой дом в Британии.

Но они понимают, что последнее слово — за королевой, которая владеет Фрогмор-коттеджем.

6. Как они будут платить налоги?

Если супруги решат большую часть времени проводить за пределами Британии, это отразится на том, как они платят налоги, рассказал корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл.

По канадским законам, люди, живущие в стране более 183 дней в год, обязаны платить налоги со всех своих доходов вне зависимости от того, в какой стране они были получены.

В Британии действуют похожие правила, но здесь действует срок в 90 дней.

Гарри предупредили, что ему придется платить двойной налог со своих доходов, если он будет жить на два дома, пишет Mail on Sunday.

7. Будут ли они выполнять королевские обязанности?

Герцог и герцогиня написали в своем заявлении, что они намерены продолжать выполнять свои обязанности перед королевой, также они продолжат помогать благотворительным организациям.

На встрече с высокопоставленными членами королевской семьи необходимо будет определить, что это подразумевает.

«Непонятно, какую часть королевских обязанностей хотят выполнять Гарри и Меган», — отметил Джонни Даймонд.

Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер сказал, что отказ от королевских обязанностей может стать причиной некоторых проблем.

«Вы либо член королевской семьи, либо нет. Нельзя это делать наполовину», — сказал он.

Согласно данным, собранным бывшим страховым агентом Тимом О’Донованом, в 2019 году принц Гарри посетил 201 мероприятие, а Меган — 83.

Это заметно ниже, чем у принца Чарльза, который посетил 521 мероприятие, хотя, по словам Донована, подготовка и затрачиваемое время в каждом случае разнятся.

8. Чем будет заниматься их фонд?

Герцог и герцогиня Сассекские планирует в апреле открыть собственный благотворительный фонд, который займется продвижением значимых для мира решений на локальном и глобальном уровне.

Они рассказали, что, составляя программу действий, изучили работу известных и не очень фондов.

Sunday Telegraph сообщила, что в качестве базовой модели они могут взять организации, созданные Бараком и Мишель Обамой, Биллом и Мелиндой Гейтс, а также Джорджем и Амаль Клуни.

По информации издания, они зарегистрировали британскую торговую марку Фонд герцога и герцогини Сассекских.

Но, как отмечает издание, если они захотят привлечь богатых меценатов из США, вероятно, им придется для этой цели зарегистрировать американскую благотворительную организацию, чтобы спонсоры смогли воспользоваться местными налоговыми льготами.

9. Как они будут общаться со СМИ?

Общение Сассексов со СМИ уже стало причиной разногласий в королевской семье. По информации источников Би-би-си , принц Уильям был обеспокоен, когда вышло интервью Гарри и Меган на телеканале ITV в октябре.

Супруги Сассекские хотят кардинально изменить свои методы общения с прессой, и у других членов королевской семьи будет возможность высказать свои опасения на встрече.

Они планируют покинуть «королевский пул», благодаря которому некоторые британские СМИ имеют привилегированный доступ к мероприятиям с участием королевской семьи с условием, что они будут делиться фотографиями и цитатами с другими изданиями.

Супруги заявили, что их беспокоят «частые случаи публикации неточной информации». Также, по их словам, им хотелось бы обращаться к людям напрямую через соцсети. Они считают, что система с пулом ограничивает их в том, какие фото они могут публиковать самостоятельно.

10. Будут ли их по-прежнему охранять?

По словам Гарри и Меган, Хоум-офис регулирует их безопасность в качестве людей с международной защитой, которую обеспечивают вооруженные лондонские полицейские.

Министр иностранных дел теневого кабинета Эмили Торнберри заявила, что эту договоренность необходимо оставить в силе.

«Мне кажется, британским налогоплательщикам следует оплачивать безопасность Гарри и Меган и их семьи, как в случае с бывшими министрами», — рассказала она в интервью Би-би-си, особо подчеркнув военную службу Гарри в Афганистане.

Но, как утверждает Sunday Times, Скотленд-Ярд рассматривает возможность замены полицейских с огнестрельным оружием, которые дорого обходятся казне, на охрану, вооруженную электрошокерами тазер. Эта мера, призванная сократить расходы, рассматривается в отношении нескольких VIP-персон.

При этом газета приводит слова бывшего начальника охраны королевской семьи Дая Дэвиса, который назвал инициативу бессмысленной, поскольку дальность действия тазера невелика, и он ограничен всего одним выстрелом.