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Летучая белка впервые попала на видео в Беларуси

23.01.2020 18:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине декабря 2019 года организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) организовала экспедицию в Городокский лесхоз, чтобы рассказать местным лесникам об особенностях жизни редкого грызуна — летяги (или летучей белки) — и вместе с ними поставить фотоловушки в наиболее вероятных местах обитания этого зверька. И он действительно попал в кадр, сообщается на сайте АПБ.

Видео: Ахова птушак Бацькаўшчыны

В Беларуси летягу не видели после 1996 года, пока ее снова не нашли в 2017 году активисты АПБ Денис Китель и Андрей Абрамчук. Применив новую методику, они нашли несколько участков летяги и им чудом сфотографировали этого ночного зверька.

Летяги — ночные осторожные зверьки, поэтому найти их, а тем более сфотографировать, очень сложно. С помощью фотоловушек специалисты имеют больше возможностей отыскать новые места их проживания.

Фотоловушки устанавливаются около дупла в потенциальных местах проживания летяги. Камеры реагируют на движение и позволяют делать фото и короткие видео как днем, так и ночью. Именно благодаря им АПБ получила первые видео летяги в Беларуси.

На видео видно, как летяги передвигаются по стволу дерева и проверяют дупла. Можно понаблюдать, как летяга несет корм, как этот интересный зверек слетает, оттолкнувшись от ствола, а на одном ролике даже оказались две летяги вместе.

 
 
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В середине декабря 2019 года организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) организовала экспедицию в Городокский лесхоз, чтобы рассказать местным лесникам об...
 
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