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Учащиеся ГУО «Лошницкая детская школа искусств» в числе лауреатов конкурса «Голоса – 2020»

04.02.2020 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

В нем приняли участие сольные и инструментальные исполнители, хоровые и хореографические коллективы детских школ искусств, учреждений образования и эстрадных студий из разных регионов страны. Оценивало   конкурсантов профессиональное жюри под председательством Заслуженной артистки Республики Беларусь Искуи Абалян.

Активное участие в конкурсе приняли учащиеся ГУО «Лошницкая детская школа искусств». Многие наши ребята стали лауреатами этого замечательного конкурса. Так, в номинации «Инструментальное искусство» самую высокую награду – Гран-при – получила София Титова. Елизавете Зябко вручили диплом лауреата I степени. Руководителем учащихся является А.Л. Гуща.

В номинации «Вокал и хоровое пение» Маргарита Аскерко (руководитель – В.С. Аскерко), Милана Колесникова (руководитель – Т.А. Белова Т. А.) и младший хор «Бусинки» (руководитель – В.С. Аскерко) удостоены дипломами лауреатов III степени каждый.

В номинации «Хореография» хореографическому коллективу «Созвездие» (руководитель – В.А. Кулинчик В. А.) вручен диплом лауреата II степени. Кроме   дипломов,   все   участники   конкурса   получили   памятные сувениры.

Татьяна ПОЛЯК, учитель хоровых дисциплин        

 
 
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I Республиканский конкурс искусств «Голоса – 2020» проходил 25-26 января в борисовскомДворце культуры им. М. Горького.
 
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