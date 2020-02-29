Самая необычная Масленица. Как провожали зиму на узкоколейной дороге около Лиды

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, самую необычную Масленицу провели в этом году под Лидой — на узкоколейной железной дороге, которая обслуживает торфобрикетный завод «Дитва». И хотя такие необычные проводы зимы были частью экскурсии для туристов, на праздник пришли и местные жители. Они вспоминали, как раньше в окрестных деревнях встречали весну, и что Масленица на узкоколейке получилась очень похожей на те гуляния — небольшая, камерная и уютная, но со всеми атрибутами: большим костром, песнями и танцами, хороводами и сжиганием чучела зимы. А организовали все это энтузиасты из Минска и торфобрикетный завод.





Необычную экскурсию придумал минчанин Артем Слизкий, который очень любит узкоколейки, изучает их историю (даже создал сайт, им посвященный) и уже несколько лет показывает всем заинтересованным неизвестные маленькие железные дороги Беларуси.

В этом году решил, что около Дитвы можно провести и Масленицу.

— Узкоколейка — это, можно сказать, настоящая машина времени, ведь делать вагоны и паровозы для таких железных дорог перестали уже в конце 80-х годов прошлого века. И значит, все что сейчас ездит по таким малым дорогам — это раритеты. А проводы зимы — это старинный обряд. Мы подумали, что почему бы не совместить традиции и ретро. И вот получился такой праздник около железной дороги, — говорит Артем.





Узкоколеек в Беларуси осталось не очень много. Их стали укладывать в середине позапрошлого века параллельно с обычной железной дорогой. Пути шириной в 750 миллиметров появлялись там, где тянуть полноценную ветку было экономически невыгодно. Такая миниатюрная дорога соединяла небольшие населенные пункты и активно использовалась на лесозаготовках и промышленных предприятиях. Например, узкоколейка была между Браславом и Друей.





Узкоколейки активно использовали во время Первой мировой войны для перевозки грузов, солдат и оружия — рельсы прокладывали там, куда нужно было доехать, а потом разбирали и перекладывали на другом участке. Со временем необходимость использовать узкоколейку в пассажирских и грузовых перевозках отпала. Почти все пути в 40−50-х годах прошлого века были разобраны.

Вторую жизнь узкая колея получила в 1960-х годах, когда повсеместно стали строить торфобрикетные заводы. Сейчас в Беларуси маленьких железных дорог около 30, протяженность каждой — от пяти до тридцати пяти километров, все используются в торфяной промышленности. Одна из них — в Лидском районе. Она одна из самых крупных узкоколеек в Беларуси — ее длина почти 30 километров.





Узкая железная дорога в Дитве идет между торфяными полями, старыми хуторами, лесом и болотами с бобровыми хатками. Узкоколейка здесь выполняет чисто утилитарные функции — на ней возят торф с полей разработки на завод. Однако несколько лет назад Артем Слизский стал привозить сюда туристов. Пока небольшими группами и не очень часто.

Местные уже давно привыкли к маленьким паровозикам и вагончикам, а вот городским все было в диковинку. И просторы, открывающиеся за окном, и масленичный обряд, который проводили участники этнографического клуба «Кола» из Молодечно. Были и народные песни, и танцы, и подвижные игры, и, блины, и конечно, традиционное сжигание чучела зимы.





На праздник пришли местные жители и приехали туристы из Минска, Лиды, Борисова, Гродно и Молодечно.

Первые рассказывали вторым, что в окрестных деревнях раньше Масленицу праздновали в каждой, а потом как-то все закончилось. И вот здесь снова зазвучали народные песни.





— Было бы неплохо, чтобы такие праздники у нас проходили регулярно, — рассуждает одна из местных жительниц, — к нам бы стали приезжать туристы. Оказывается, узкоколейка — это интересно. Мы и сами на нашу железную дорогу посмотрели другими глазами. Она-то примелькалась — ну, ездят поезда и ездят. И вдруг люди стали приезжать на экскурсии.





Городские же, вырвавшись на природу, гуляли по полям, танцевали около костра и с энтузиазмом водили хороводы.





Артем Слизкий говорит, что это такое первое мероприятие на данной узкоколейке, и в будущем он планирует вместе с другими энтузиастами узкой колеи организовать еще какой-нибудь праздник. Главное, чтобы нашлись желающие приехать и поучаствовать во всем этом.













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