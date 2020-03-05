«Подрыв польской государственности». Кто и почему приказал расстрелять военнопленных в Катыни

Источник материала: Tut.by

80 лет назад, 5 марта 1940 года, Политбюро приняло решение: уничтожить польских военнопленных, которые содержались в советских лагерях. Сколько человек попало в плен и в каких условиях содержались, как были расстреляны и что писали в дневнике перед смертью? Постарались ответить на эти и другие вопросы максимально просто.

Что такое Катынь? С точки зрения географии Катынь — это обычная деревня в Смоленской области России, в 18 км на запад от областного центра. Теперь в ней живет более полутора тысяч человек. Откуда пошло название деревни, точно неизвестно. Существует несколько версий. От глагола «катать», от древнерусского «катунь» (стан, лагерь). Или от слова «кат» (по-белорусски палач). Ведь Смоленщина окончательно вошла в состав России лишь в 1667 году, а до этого продолжительное время находилась в составе ВКЛ. Известность Катынь получила благодаря двум трагическим событиям: расстрелу в 1940-м году польских офицеров и гибели в этих местах в 2010-м польской элиты (в том числе президента страны Леха Качиньского), которая направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. В этом тексте мы расскажем вам о первом из этих событий.

Каковы были предпосылки Катынской трагедии?

Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписывает советско-германский договор. За его спиной министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и Иосиф Сталин. Источник: wikipedia.org 23 августа 1939 года был заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известен как пакт Молотова — Риббентропа ). К Договору прилагался Секретный дополнительный протокол, который разграничивал сферы влияния двух стран в Восточной Европе «в случае территориально-политического переустройства». Фактически речь шла об аннексии соседних государств и разделе их территорий. По протоколу Польша делилась по линии рек Нарев, Висла и Сан. То есть территории Западной Беларуси и Западной Украины попадали в сферу влияния СССР. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Но Сталин выждал паузу, чтобы в общественном сознании главным виновником войны воспринимался именно Гитлер. Лишь 17 сентября войска Красной Армии перешли советско-польскую границу. Маршал Рыдз-Смиглы, руководитель Вооруженных сил Польши, отдал приказ оказывать сопротивление Красной Армии лишь в случае нападения на польские части или попыток их разоружения. Но советские войска в основном двигались по магистралям и нигде не задерживались, поэтому столкновений с поляками было не так много. Уже 20 сентября Красная Армия заняла Гродно. Немецкий генерал Курт Типпельскирх писал в своей «Истории Второй мировой войны», что в советский плен попало около 217 тысяч польских солдат и офицеров. Польские историки (например Чеслав Мадайчик) называли другие цифры: около 250 тысяч.

Кто из пленных попал в лагеря, где они находились?

Мемориал в Катыни. Фото: wikipedia.org Сталин отдал судьбу пленных в руки НКВД. 19 сентября 1939 года нарком внутренних дел Лаврентий Берия подписал приказ об образовании Управления по делам военнопленных. Первоначально их разместили во временных лагерях в Беларуси и Украине, недалеко от прежней советско-польской границы. Затем дороги пленных разошлись. Солдат — белорусов и украинцев по национальности — отпустили по домам. Часть пленных формально освободили, но отправили на строительство шоссейных дорог, предприятий тяжелой металлургии и т.д. Более 40 тысяч поляков были переданы по обмену Германии (они родились в той части Польши, которая оказалась под контролем рейха). Среди них были и евреи, которым возвращение грозило смертью. — Товарищ начальник! Просим Вашего распоряжения оставить нас здесь, так как мы не хотим ехать к немцам. Машкович Моше, работник-портной, находится в Варшаве с 1905 г. Прошу оставить в России, — писал один из таких заключенных. Но их прошения были оставлены без внимания. Для элиты были образованы отдельные лагеря. Польских полицейских, жандармов и тюремщиков направляли в Осташковский лагерь (теперь Тверская область России). По иронии судьбы среди полицейских преобладали рабочие и крестьяне, которые из-за возраста или здоровья не могли служить в регулярной армии. Генералов, офицеров и крупных чиновников — в Старобельский (теперь Луганская область Украины), унтер-офицеров, а также рядовых (уроженцев той части Польши, которая была оккупирована немцами) — в Козельский лагерь (теперь Калужская область России). Польские военные врачи, которые также попали в Старобельский лагерь, заявили, что согласно Женевской конвенции должны быть освобождены сразу после окончания войны. Начальник лагеря запросил Москву. Там ответили: — Женевская конвенция не является документом, которым вы должны руководствоваться в работе. Руководствуйтесь в работе директивами Управления НКВД по делам о военнопленных.

В каких условиях содержались пленные?

Фото: Reuters Пленные содержались в разных лагерях, поэтому остановимся на одном из них: Козельском. Как пишет в своей книге «Катынь: Преступление против человечества» Наталья Лебедева, один из ведущих специалистов по этому вопросу, лагерь находился на территории бывшего монастыря, где имелось несколько десятков каменных зданий и церквей. Люди жили в соборах, очень плотно заставленных многоярусными нарами, в бывших кельях и трапезной. — 500 человек набиты как сельди на трех ярусах нар. Подъем и спуск опасны для жизни, но ничего нам не делается, — писал в дневнике один из заключенных. Лагерь не был приспособлен к содержанию большого количества людей. По данным на февраль 1940 года, в лагере находилось 4486 человек. Из них 4347 поляков. А также 89 евреев, 23 белоруса, 11 немцев, 8 литовцев, 6 украинцев, 1 чех и 1 грузин. — Остро ощущался недостаток воды из-за отсутствия необходимого оборудования для водокачки. Такое положение сохранялось почти всю зиму, в результате людей замучили вши и клопы. Первое время не было метел, тряпок, рогож, помещения не убирались, кухня заросла грязью. Мало было туалетов, их не дезинфицировали, не чистили, — писала Лебедева. Заключенных будили в 7 утра, хотя никакой надобности в этом не было. С 7.30 до 8.30 шла утренняя поверка, затем завтрак. С 9.30 до 16.30 предусматривалась работа в лагере, но на практике ею были заняты далеко не все и не каждый день. Ужинали в 21 час, с 22 до 23 проходила вечерняя поверка и затем отбой. Дневной рацион питания состоял из 800 г хлеба, 30 г сахара, супа на обед, каши на завтрак и ужин. Офицерам еженедельно полагались также чай, махорка, спички и мыло. Но очень часто они их не получали. Не всегда был и хлеб. Как из-за его отсутствия, так и за-за воровства охраны.

Как проходили расстрелы?

Раскопанная могила в Катыни. Фото: wikipedia.org Начиная с 1 апреля 1940 года начальнику лагеря каждый день поступали списки на несколько сотен человек. Начальники оформляли эти списки как наряды на вывоз пленных и отправляли их либо во внутреннюю тюрьму НКВД, либо непосредственно в Катынский лес. Из дневника польского майора Адама Сольского, который писал о последних часах жизни польских офицеров. «9.04. Несколько минут до пяти утра. Ранний подъем в тюремных вагонах и подготовка к выходу. Нас куда-то перевезут на машинах. Что дальше? 9.04. Еще не рассвело. День начинается как-то странно. Перевоз в „вороне“ (страшно!). Привезли [нас] куда-то в лес. Похоже на летний дом. Здесь снова осмотр. Забрали часы, на которых было 6.30. (8.30). Спросили об образке, который… Забрали рубли, ремень, перочинный нож». На этом запись обрывается. Как пишет историк Наталья Лебедева, которая изучала материалы Польского Красного Креста (эта организация занималась исследованием могил в 1943 году), «военнопленных расстреливали в мундирах, в орденах. В могильнике были обнаружены документы, письма, дневники, польские монеты, крупные купюры злотых и т.д. Патологоанатомы пришли к заключению, что причиной смерти в большинстве случаев явились пулевые ранения черепа, повредившие жизненно важные центры мозга. Лишь изредка были обнаружены двойные или даже тройные пулевые ранения затылочной части головы. Иногда людей добивали четырехгранными штыками. (…). В 20% случаев руки у офицеров были связаны за спиной проволокой или плетеным шнуром с двойной петлей. По-видимому, это делалось в отношении тех, кто мог оказать сопротивление». Из показаний бывшего работника Смоленского УНКВД Петра Климова, бывшего вахтера смоленской внутренней тюрьмы. — В маленькой подвальной комнате был люк, канализационный. Жертву заводили и открывали люк, голову клали на его край и стреляли в затылок или в висок (по-всякому), у одной из жертв, помню, был распорот живот… Стреляли почти каждый Божий день с вечера и вывозили в Козьи Горы, а возвращались к 2 часам ночи. В автомашины погружали граблями трупы, бывало, по 30−40 человек в одну автомашину. Потом трупы накрывали брезентом и везли. После каждого расстрела в Москву уходила шифровка о выполнении задания. Разумеется, слово «расстрел» не использовалось (например, в документе могло быть написано «Исполнено 292».

Кто принял решение уничтожить пленных?

Записка НКВД СССР написанная не позднее 5 марта 1940 г. о польских военнопленных, подписанная Лаврентием Берия. Фото: katyn.ru В первых числах марта 1940 года глава НКВД Лаврентий Берия отправил Иосифу Сталину письмо. Он предложил рассматривать дела «в особом порядке, с применением к ним [военнопленным] высшей меры наказания — расстрела». Сталин написал на письме Берии «за». Вопрос оформили постановлением Политбюро от 5 марта 1940 года. 1. Предложить НКВД СССР: 1) Дела о находящихся в лагерях для *военнопленных* 14.700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков, 2) а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11.000 человек членов различных к-р [контрреволюционных. — Прим. TUT.BY] шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков — рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела. II. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения — в следующем порядке: a) на лиц, находящихся в лагерях военно-пленных, — по справкам, представляемым Управлением по делам военнопленных НКВД СССР. б) на лиц арестованных — по справкам из дел, представляемых НКВД УССР и НКВД БССР. III. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку, в составе т.т. Меркулова, Кабулова и Баштакова (начальник 1-го спецотдела НКВД СССР). Всеволод Меркулов и Богдан Кабулов были заместителями Берии. В 1953-м они будут расстреляны по делу своего патрона.

Выписка из протокола № 13 заседания Политбюро ЦК ВКП (б) «Особая папка» от 5 марта 1940 г. «Вопрос НКВД СССР». Фото: katyn.ru Вскоре дела пленных стали поступать в НКВД, обрабатывались там. На их основе составлялись расстрельные списки, которые поступали на подпись Берии и Меркулову.

Сколько человек были расстреляны в Катыни? Сразу уточним: Катынь в этом вопросе используется как обобщающий символ злодеяния НКВД в отношении к полякам. Почему? Расстрелы проводились в нескольких местах. В Катынском лесу были найдены захоронения 4421 человек (заключенные Козельского лагеря), 3820 чел. — около Харькова (из Старобельского лагеря), 6311 — в Калининской, теперь Тверской области (из Осташковского лагеря). Еще 7305 были расстреляны в тюрьмах Беларуси и Украины. Всего 21 857. Эти люди являются жертвами Катыни. В украинских архивах был найден список расстрелянных заключенных, в котором оказалось 3435 человек в разных тюрьмах. Если отнять эту цифру от 7305, получаем «белорусский катынский список», где должны быть 3870 человек. Вопрос о существовании списка долгое время являлся дискуссионным. — Мы подняли все архивы, и не только КГБ, всех государственных структур. У нас ни одного поляка на территории Беларуси уничтожено, расстреляно не было, — заявил в 2011 году Александр Лукашенко. — У нас оказались только пересыльные пункты. Поляки, которые проходили через них, концентрировались, по-моему, в основном в России и, возможно, в Украине. Мы нашли документы, письмо руководителей НКВД о том, что на территории Беларуси нет поляков к уничтожению, что у нас только были пересыльные пункты. Тем не менее в 2012 году Наталья Лебедева нашла в архиве фамилии 1996 поляков, вывезенных НКВД в Минск, где они, вероятно, были расстреляны. А в 2013-м был опубликован фрагмент реконструкции Белорусского катынского списка, который включает 98 фамилий польских граждан. Его создали на основе сравнения двух списков: польских граждан, которые исчезли в 1939—1940 годах в районах северо-восточных областей II Речи Посполитой, и лиц, указанных в конвойных списках войск НКВД, транспортированных в минскую тюрьму в 1939—1940 годах.

Почему было принято такое жесткое решение?

Фото: Reuters Официально причину расстрела никто не объяснил и не сформулировал. Поэтому можно лишь догадываться о мотивах этого преступления. В так называемой патриотической литературе Катынь часто трактуют как месть Сталина полякам. Мол, в 1920 году Красная Армия потерпела поражение (членом Военного Совета одного из фронтов являлся Сталин), а затем в плену были замучены тысячи красноармейцев. Но если бы речь шла о мести, она последовала бы сразу (осенью 1939-го, а не весной 1940-го). Если и рассматривать эту версию, то лишь как второстепенную. Можно полностью согласиться с Натальей Лебедевой, что главной причиной уничтожения польского офицерства стал «подрыв польской государственности». — Узники Козельска, Старобельска и Осташкова представляли собой военную и интеллектуальную элиту Польши. Они были полны решимости вступить в борьбу за восстановление независимости своей страны, воспрепятствовать усилиям сталинского режима в насаждении своих порядков на отошедших к СССР территориях. (…) офицеры и полицейские, пробыв более полугода в достаточно тяжелых условиях плена, не были сломлены психологически и нравственно. Они не отказались ни от своей родины, ни от религии, ни от политических, ни от моральных ценностей. Надежды советского руководства на «перевоспитание» хотя бы части рабочих и крестьян, представителей трудовой интеллигенции, одетых в мундиры, оказались тщетными. Инакомыслие преодолеть не удавалось. Следовательно, по логике Сталина и его приближенных, надо было ликвидировать его носителей. Впрочем, можно выделить и другие причины. В предвоенные годы «панская» Польша воспринималась врагом СССР. То есть к их представителям априори относились враждебно. Одновременно «зачистка» элиты могла стать шагом для последующей советизации Польши, которая произошла после 1945 года.

Как стало известно о Катынской трагедии? Труппы пленных в Катыни закапывали в районе дач областного НКВД. Место было выбрано неспроста: в мирное время туда вряд ли смог бы кто-то попасть. Но в 1941 году началась Великая Отечественная война, и Смоленщина была оккупирована нацистской Германией. В марте 1942-го поляки, работавшие в местном строительном батальоне, раскопали катынские захоронения. Но немцы заинтересовались катынским вопросом год спустя: лишь в апреле 1943-го свои исследования провела полевая полиция. После чего весь мир узнал, что в Катынском лесу найдены захоронения польских офицеров. Любители конспирологии любят делать акцент на этом факте: мол, неспроста останки нашли немцы. Да, Третий рейх постарался максимально использовать этот факт в своей идеологической борьбе с противниками. Но самого факта советского преступления это не отменяет. До июня 1943 года проходила эксгумация, в которой также принимали участие поляки из технической комиссии Польского Красного Креста. Выводы были однозначны: в этих местах расстрелы проводило НКВД. Урочище «Козьи Горы». Аэрофотоснимок сделан 13 октября 1943 года. Вверху — шоссе Смоленск-Витебск, внизу — Днепр, немного выше Днепра — дача НКВД, на середине дороги, идущей к ней от шоссе через лес — поляна с могилами польских военнопленных. Фото: wikipe Летом 1943 года Смоленск был освобожден Красной Армией. Но предварительное исследование провела не Специальная комиссия во главе с академиком Бурденко, а органы госбезопасности. Их возглавлял Всеволод Меркулов, который в 1940-м являлся одним из организаторов расстрелов. Сотрудники НКВД под руководством Меркулова подготовили лжесвидетелей и вложили в несколько могил документы более позднего времен. И лишь в январе 1944 года Политбюро приняло решение «О создании Специальной комиссии», которая нарисовала необходимые результаты. В советское время советская причастность к Катынскому преступлению отрицалась. Лишь в 1990 году, когда в Москве с официальным визитом находился польский президент Войцех Ярузельский, ТАСС опубликовал официальное заявление, в котором СССР признал свою вину в Катынской трагедии. Из заявления ТАСС 14 апреля 1990 года В самое последнее время советскими архивистами и историками обнаружены некоторые документы о польских военнослужащих, которые содержались в Козельском, Старобельском, Осташковском лагерях НКВД СССР. Из них вытекает, что в апреле-мае 1940 года из примерно 15 тысяч польских офицеров, содержавшихся в этих трех лагерях, 394 человека были переведены в Грязовецкий лагерь. Основная же часть «передана в распоряжение» управлений НКВД соответственно по Смоленской, Ворошиловградской и Калининской областям и нигде больше в статистических отчетах НКВД не упоминается. Выявленные архивные материалы в своей совокупности позволяют сделать вывод о непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. Советская сторона, выражая глубокое сожаление в связи с Катынской трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма. Копии найденных документов переданы польской стороне. Поиск архивных материалов продолжается. Также Горбачев передал Ярузельскому копии списков. В них находились фамилии поляков, находившихся в Козельском, Осташковском и Старобельском лагерях. Михаил Сергеевич стал первым руководителем СССР, который признал Катынское преступление. Но всей правды он так и не сказал. Еще в 1957 году председатель КГБ Александр Шелепин написал записку Никите Хрущеву. Он назвал число уничтоженных в Каытни людей (21 857, мы озвучили его в тексте). Из записки председателя КГБ при СМ СССР А.Н. Шелепина от 3 марта 1959 г. В Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР с 1940 года хранятся учетные дела и другие материалы на расстрелянных в том же году пленных и интернированных офицеров, жандармов, полицейских, осадников, помещиков и т.п. лиц бывшей буржуазной Польши. Всего по решениям специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21 857 человек. (…). С момента проведения названной операции, т.е. с 1940 года, никаких справок по этим делам никому не выдавалось и все дела в количестве 21 857 хранятся в опечатанном помещении.

Письмо Александра Шелепина Никите Хрущеву. Фото: katyn-books.ru Для советских органов все эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности. Вряд ли они могут представлять действительный интерес для наших польских друзей. Наоборот, какая-либо непредвиденная случайность может привести к расконспирации проведенной операции со всеми нежелательными для нашего государства последствиями. Тем более что в отношении расстрелянных в Катынском лесу существует официальная версия (…). Исходя из изложенного представляется целесообразным уничтожить все учетные дела на лиц, расстрелянных в 1940 году по названной выше операции. Основные документы были уничтожены. Оставшиеся (в том числе записка Берии Сталину, решение Политбюро о расстреле и письмо самого Шелепина) хранились в личном сейфе Константина Черненко (будущего генсека, а тогда влиятельного сотрудника ЦК КПСС). Когда Андропов и Горбачев стали генсеками, их знакомили с этими документами. То есть Михаил Сергеевич знал о них, но молчал. В декабре 1991 года Горбачев, уходя в отставку, передал эти документы Борису Ельцину. Осенью 1992-го пакет был вскрыт, копии документов были переданы в Польшу и опубликованы в научном журнале «Вопросы истории». На этом в вопросе, кто расстреливал в Катыни, была поставлена точка. За два года до этого, в 1990-м Главная военная прокуратура СССР возбудила уголовное дело, которое было прекращено в 2004-м. Из 183 томов дела, польской стороне было передано 67. Остальные 116, по словам военного прокурора, содержали государственную тайну. Убитые в Катыни не были признаны жертвами репрессий, дело об их реабилитации было прекращено. Четыре года спустя, в 2008-м суд отклонил жалобу родственников офицеров на действия Главной военной прокуратуры. Прокуроры заявили на суде, что поскольку трупы офицеров не были идентифицированы, то и реабилитировать некого.