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Открытие ресторана, новинки и акции в Могилеве. «Вкусный» обзор TAM.BY

08.03.2020 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не успеваете следить за всеми акциями и скидками? Команда TAM.BY собрала для вас актуальные спецпредложения
Ресторан "Инари" открыт в тестовом режиме

ИНАРИ

Новинка в меню "Уноси-ка Суши" - обеденные ланчи с 10:00 до 15:00

Уноси-ка Суши

10%
Скидка 10% на самовывоз суши и пиццы

Токио Фуд / Tokyo Food


Пицца "Грибная" в подарок при заказе двух пицц 30-40 см

Контрабанда / Contrabanda

1 час игры в боулинг в подарок при заказе еды из ресторана от 50 рублей

Материк

5%
Скидка 5% для именинников

Пиццарони / Pizzaroni

Мини-сет №1 в подарок именинникам при заказе от 60 рублей

Капибара / Kapibara

30%
Скидка 30% на сет "Ничоси"

ИНАРИ

Бесплатный вход и другие бонусы при бронировании банкета от 7 человек

Гэтсби / Gatsby

Работает сервис заказа и бесплатной доставки еды через сайт и мобильное приложение "Материк"

Материк

 

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