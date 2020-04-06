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Национальный художественный музей продолжает работу над созданием арт-комплекса в Минске
06.04.2020 22:12 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВыставочные павильоны, хранилища искусства, реставрационные мастерские - все это уместит в себе музейный квартал в самом сердце столицы на улицах Кирова, Ленина и Маркса. И хотя строительные работы продолжаются, научные сотрудники уже обеспокоены тем, что же будет выставлено в новых залах. Сейчас ведется проверка состояния полотен из фонда русского искусства.
Подробности - у Инны Пилевич.
В Национальном художественном музее проверяют сохранность большемерных работНациональный художественный музей взялся за раскрутку русского искусства советской эпохи. И речь не о продвижении и рекламе произведений, а в прямом смысле раскатке арт-рулона.
Эти полотна никогда не видел современный зритель. Да и для многих экспертов сегодня - премьера произведений русских классиков Герасимова, Самохвалова, Соловьева, Мальцева. В последний раз картины презентовали на послевоенной выставке индустрии и социализма в середине прошлого века. В вестибюле Национального художественного музея - впервые. Так проходит плановый осмотр состояния крупных произведений, которые хранятся на валах.
Холсты датированы 30-50-ми годами прошлого века. Свернутые, без подрамников, они попали в Минск сразу после Великой Отечественной войны, когда практически заново формировалась разграбленная коллекция. Масштабным работам было сложно найти место на скромных площадях музея. Своего выхода в свет они уже которое десятилетие ожидают в фондах. В целях профилактики специалисты осматривают их раз в несколько лет.
Тимофей Полунин, реставратор Национального художественного музея Беларуси: "Реставратор в данный момент анализирует, могут ли они так дальше храниться. Необходимы ли какие-то срочные реставрационные вмешательства. Либо осматривать сохранность".
Все работы для архива музея фиксирует фотограф
Освежить впечатления от работ и запомнить увиденное помогает фотограф. Все работы фиксируют для архива музея.
Дмитрий Козлов, заведующий фотолабораторией Национального художественного музея Беларуси: "Это техническая съемка. Фиксация общего состояния. Она не предназначена для каталогов, какой-то научной деятельности. Для реставраторов. Они будут знать. Что там и там заклейки. Она в таком состоянии".
Всего в фондах Национального художественного музея порядка 7 подобных валовСегодня прошел осмотр советского русского искусства, на очереди белорусский социалистический реализм. Прежде, чем попасть в экспозицию, полотнам предстоит пройти реставрацию. Это станет возможным только после сдачи здания музейного квартала на Кирова. Там уже оборудуют мастерские, где специалисты смогут заняться восстановлением большемерных работ.
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Выставочные павильоны, хранилища искусства, реставрационные мастерские - все это уместит в себе музейный квартал в самом сердце столицы на улицах Кирова, Ленина и...
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