Национальный художественный музей продолжает работу над созданием арт-комплекса в Минске

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В Национальном художественном музее проверяют сохранность большемерных работ

Все работы для архива музея фиксирует фотограф



Дмитрий Козлов, заведующий фотолабораторией Национального художественного музея Беларуси: "Это техническая съемка. Фиксация общего состояния. Она не предназначена для каталогов, какой-то научной деятельности. Для реставраторов. Они будут знать. Что там и там заклейки. Она в таком состоянии".





Всего в фондах Национального художественного музея порядка 7 подобных валов

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