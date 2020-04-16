Шурик, учительница Ганжи и Александра. Советские актеры «одной роли»

Источник материала: Tut.by

Даже если открыть нового для себя актера, попытки найти его имя в титрах других популярных кинолент иногда тщетны. «АиФ» вспомнил советских актеров, которые многим запомнились по одной яркой роли.

Наталья Вавилова



Наталья Вавилова. Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Всесоюзный успех Наталье Вавиловой принесла роль Александры Тихомировой — дочери главной героини в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. После выхода ленты девушке прочили блестящее будущее в профессии, хотя изначально ее родители были против кинокарьеры.

Но спустя несколько лет актриса на съемках упала с лошади и травмировала позвоночник. Пока Наталья восстанавливалась, о ней забыли. Перед актрисой встал выбор — довольствоваться небольшими ролями во второсортных фильмах или закончить карьеру. В итоге Вавилова «завязала» с актерской работой и посвятила себя мужу.

Наталья Богунова



Наталья Богунова. Фото: кадр из фильма «Большая перемена»

Актриса Наталья Богунова прославилась после того, как исполнила роль учительницы русского языка и литературы Светланы Афанасьевны в многосерийном фильме «Большая перемена».

Еще будучи студенткой, Богунова неудачно вышла замуж и после успеха картины решила посвятить себя работе. Она почти 20 лет играла в театре. Иногда ей предлагали роли и в кино, но все они были второстепенными и эпизодическими. Наталья Богунова была женщиной с непростым характером — навязываться режиссерам и напоминать о себе она не хотела, и в результате в мире кино о ней забыли.

Однако, когда актрисы не стало, СМИ, вспоминая ее творчество, в первую очередь писали про кинороль в «Большой перемене».

Светлана Аманова



Светлана Аманова. Фото: «Спортлото 82»

Светлана Аманова получила предложение от самого Леонида Гайдая сыграть главную женскую роль в комедии «Спортлото-82», когда ей исполнился 21 год. Роль Тани принесла Амановой всесоюзную известность и любовь.

После выхода фильма на экран многие постановщики хотели заполучить в свои проекты молодую и обаятельную артистку. Но главных ролей ей больше не предлагали. Режиссерам нужна была ее очаровательная улыбка, тогда как сама Аманова мечтала о серьезной роли. В ее кинокарьере было много перерывов. Сейчас Светлана Аманова изредка играет в сериалах, а также задействована в театре.

Денис Кмит



Денис Кмит. Фото: кадр из фильма «Спортлото 82»

Партнером Светланы Амановой по фильму Гайдая «Спортлото 82» был 22-летний Денис Кмит, только закончивший Школу-студию МХАТ и сыгравший в фильме роль жениха Паши.

Но еще до выхода фильма с актером случилось несчастье: он сорвался со второго этажа и получил тяжелую травму позвоночника во время службы в армии. Несмотря на усилия врачей, Денис Кмит навсегда остался прикованным к инвалидному креслу.

Он не отчаялся, стал заниматься живописью, писал стихи. После «Спортлото 82» у него были еще две работы в кино. Он сыграл роль в фильме «Какаду», где герой — инвалид афганской войны прикован к инвалидной коляске, а в 1999 году снялся в криминальном сериале «Поворот ключа».

Умер в 2019 году.

Александр Демьяненко



Александр Демьяненко

Александр Демьяненко стал «заложником» одного образа — наивный очкарик Шурик из комедий Леонида Гайдая преследовал его всю жизнь. Демьяненко говорил, что он не играл Шурика: «Я тогда был молодой, спортивный, снимался с удовольствием, все происходило само собой. Не было такого, чтобы я что-то особенное вкладывал в эту роль, испытывал муки творчества».

Однако удачный образ Шурика, как камень, висел на актере, почти не позволяя выйти за рамки сложившегося амплуа. Режиссеры вскоре перестали предлагать интересные роли, хотя в его фильмографии их более сотни. Вскоре он сменил игру в кино на телевидение, а также запомнился как один из ведущих актеров дубляжа.

Актер умер в 1999 году.

Дмитрий Иосифов



Фото: ruskino.ru

По словам белорусского актера Дмитрия Иосифова, кличка «Буратино» приклеилась к нему навсегда. Ему было 9 лет, когда агент с киностудии «Беларусьфильм» предложила сыграть в фильме о приключениях Буратино. Потом были еще Волчонок в картине «Про Красную Шапочку» и Степан Комаров в «Капитане Соври-голова».

Судьба была предрешена — Дмитрий поступил во ВГИК в Москве, потом вернулся работать в Минский театр киноактера. Позже у Иосифова были и другие кинороли, однако они не повторили успеха детских работ. Конечно, за многие годы он устал от сравнений с Буратино, но понимает, что от обаятельной улыбки ему все равно никуда не деться. Сейчас Иосифов работает кинорежиссером.