ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шурик, учительница Ганжи и Александра. Советские актеры «одной роли»

16.04.2020 14:34 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Даже если открыть нового для себя актера, попытки найти его имя в титрах других популярных кинолент иногда тщетны. «АиФ» вспомнил советских актеров, которые многим запомнились по одной яркой роли.

Наталья Вавилова


Наталья Вавилова. Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Всесоюзный успех Наталье Вавиловой принесла роль Александры Тихомировой — дочери главной героини в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. После выхода ленты девушке прочили блестящее будущее в профессии, хотя изначально ее родители были против кинокарьеры.

Но спустя несколько лет актриса на съемках упала с лошади и травмировала позвоночник. Пока Наталья восстанавливалась, о ней забыли. Перед актрисой встал выбор — довольствоваться небольшими ролями во второсортных фильмах или закончить карьеру. В итоге Вавилова «завязала» с актерской работой и посвятила себя мужу.

Наталья Богунова


Наталья Богунова. Фото: кадр из фильма «Большая перемена»

Актриса Наталья Богунова прославилась после того, как исполнила роль учительницы русского языка и литературы Светланы Афанасьевны в многосерийном фильме «Большая перемена».

Еще будучи студенткой, Богунова неудачно вышла замуж и после успеха картины решила посвятить себя работе. Она почти 20 лет играла в театре. Иногда ей предлагали роли и в кино, но все они были второстепенными и эпизодическими. Наталья Богунова была женщиной с непростым характером — навязываться режиссерам и напоминать о себе она не хотела, и в результате в мире кино о ней забыли.

Однако, когда актрисы не стало, СМИ, вспоминая ее творчество, в первую очередь писали про кинороль в «Большой перемене».

Светлана Аманова


Светлана Аманова. Фото: «Спортлото 82»

Светлана Аманова получила предложение от самого Леонида Гайдая сыграть главную женскую роль в комедии «Спортлото-82», когда ей исполнился 21 год. Роль Тани принесла Амановой всесоюзную известность и любовь.

После выхода фильма на экран многие постановщики хотели заполучить в свои проекты молодую и обаятельную артистку. Но главных ролей ей больше не предлагали. Режиссерам нужна была ее очаровательная улыбка, тогда как сама Аманова мечтала о серьезной роли. В ее кинокарьере было много перерывов. Сейчас Светлана Аманова изредка играет в сериалах, а также задействована в театре.

Денис Кмит


Денис Кмит. Фото: кадр из фильма «Спортлото 82»

Партнером Светланы Амановой по фильму Гайдая «Спортлото 82» был 22-летний Денис Кмит, только закончивший Школу-студию МХАТ и сыгравший в фильме роль жениха Паши.

Но еще до выхода фильма с актером случилось несчастье: он сорвался со второго этажа и получил тяжелую травму позвоночника во время службы в армии. Несмотря на усилия врачей, Денис Кмит навсегда остался прикованным к инвалидному креслу.

Он не отчаялся, стал заниматься живописью, писал стихи. После «Спортлото 82» у него были еще две работы в кино. Он сыграл роль в фильме «Какаду», где герой — инвалид афганской войны прикован к инвалидной коляске, а в 1999 году снялся в криминальном сериале «Поворот ключа».

Умер в 2019 году.

Александр Демьяненко


Александр Демьяненко

Александр Демьяненко стал «заложником» одного образа — наивный очкарик Шурик из комедий Леонида Гайдая преследовал его всю жизнь. Демьяненко говорил, что он не играл Шурика: «Я тогда был молодой, спортивный, снимался с удовольствием, все происходило само собой. Не было такого, чтобы я что-то особенное вкладывал в эту роль, испытывал муки творчества».

Однако удачный образ Шурика, как камень, висел на актере, почти не позволяя выйти за рамки сложившегося амплуа. Режиссеры вскоре перестали предлагать интересные роли, хотя в его фильмографии их более сотни. Вскоре он сменил игру в кино на телевидение, а также запомнился как один из ведущих актеров дубляжа.

Актер умер в 1999 году.

Дмитрий Иосифов


Фото: ruskino.ru

По словам белорусского актера Дмитрия Иосифова, кличка «Буратино» приклеилась к нему навсегда. Ему было 9 лет, когда агент с киностудии «Беларусьфильм» предложила сыграть в фильме о приключениях Буратино. Потом были еще Волчонок в картине «Про Красную Шапочку» и Степан Комаров в «Капитане Соври-голова».

Судьба была предрешена — Дмитрий поступил во ВГИК в Москве, потом вернулся работать в Минский театр киноактера. Позже у Иосифова были и другие кинороли, однако они не повторили успеха детских работ. Конечно, за многие годы он устал от сравнений с Буратино, но понимает, что от обаятельной улыбки ему все равно никуда не деться. Сейчас Иосифов работает кинорежиссером.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже если открыть нового для себя актера, попытки найти его имя в титрах других популярных кинолент иногда тщетны. «АиФ» вспомнил советских актеров, которые многим...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Есть ли жизнь на пенсии? Как руководители Беларуси уходили в отставку и чем занимались
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика