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Минский Национальный центр современных искусств возглавил топ музеев СНГ
21.04.2020 13:32 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTРейтинг лучших галерей современного искусства стран Содружества для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий составил портал ТурСтат. На втором месте центр Гейдара Алиева в Баку. На третьем - центр современного искусства "Куланши" и Дворец мира и согласия в Нур-Султане.
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Рейтинг лучших галерей современного искусства стран Содружества для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий составил портал ТурСтат. На втором месте...
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