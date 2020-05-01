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Полотно "На дежурстве. Начало блокады" впервые на выставке в музее

К открытию готовится Республиканский реставрационный центр

Новое выставочное пространство на К. Маркса, 24 готово на 70%

Новый корпус Национального художественного откроют в 2021 году

Открытие Музейного квартала планируется через 5 лет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Музейный квартал ждут большие перемены. Репортаж с главной культурной стройки страны Ко Дню Победы готовится Национальный художественный музей. Картину кисти 1943-го впервые выставят в экспозиции. Сам Музейный квартал ждут большие перемены. На...

Ко Дню Победы готовится Национальный художественный музей. Картину кисти 1943-го впервые выставят в экспозиции. Сам Музейный квартал ждут большие перемены. На главной культурной стройке страны побывалаДаже самые искушенные ценители ни разу не видели это полотно. Работа без паспорта. Попала в музей в 1946-м через закупки директора Аладовой. Девушку с аптечкой - "На дежурстве. Начало блокады" - изобразил ленинградский художник Самохвалов в 1943-м. А дальше - холст почти три на три был скручен на рулон. Сегодня его решили выставить впервые, ко Дню Победы. Но прежде - реставрационные процессы. Тонировка, подведения грунтов и подготовка кромок, которые натянут на подрамник. Все эти работы проводят фактически на полу, среди постоянной экспозиции.В следующем году вместо картонок в выставочных холлах и примитивных скальпелей - большие вакуумные столы и микроскопы. Новейшее оборудование - для первого Республиканского реставрационного центра. Его разместят на двух этажах обновленного корпуса на Кирова, 25. Здесь уже готова вся коммуникационная начинка, установлены кондиционеры и проведена вытяжка во всех 12 кабинетах.Средства на оснащение уже начислены на счет Нацхуда. Их освоят после очистки строительной пыли.Год назад эта арт-стройка уже была в режиме турбо. Монтажные работы активно велись сразу в двух пусковых комплексах. Вот, например, здание на Маркса, 24. Это дополнительное будущее выставочное пространство. Здесь же будет и арт-кафе. Нам известно, что оно уже готово на 70%. Осталось лишь только докупить начинку.Картины попадут на новые стены тоже в новом 2021-м. Уже разработан интерьер. Современные выставки - под зенитным фонарем и с панорамными видами на двор. Пыль всего пространства будет убирать специальная IT-программа. Часть средств на ноу-хау, кстати, пойдет и с заработанных белорусами денег на субботнике. А это больше 2 миллионов рублей.Полностью тот арт-кластер, схему которого расположили на бумаге 9 лет назад, мы увидим через пятилетку. По проекту, на улице разместят архитектурный дворик, а под куполом здания с колоннами откроют смотровую площадку.