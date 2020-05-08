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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К празднику минские галереи подготовили тематические экспозиции Городская ратуша на выставке "Символы Победы" знакомит с документами, открытками, личными вещами ветеранов. Всего более 350 предметов. Самая большая часть посвящена...

Городская ратуша на выставке "Символы Победы" знакомит с документами, открытками, личными вещами ветеранов. Всего более 350 предметов. Самая большая часть посвящена медальерному искусству. Среди экспонатов также художественные произведения, в которых увековечен героический подвиг народа. А во Дворце искусств сегодня открывается республиканская выставка "75 лет памяти". Четыре поколения художников рассказывают о событиях военных лет языком искусства. Всего более 100 картин из "Золотого собрания" Белорусского союза художников.