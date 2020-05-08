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К празднику минские галереи подготовили тематические экспозиции

08.05.2020 09:46 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Городская ратуша на выставке "Символы Победы" знакомит с документами, открытками, личными вещами ветеранов. Всего более 350 предметов. Самая большая часть посвящена медальерному искусству. Среди экспонатов также художественные произведения, в которых увековечен героический подвиг народа. А во Дворце искусств сегодня открывается республиканская выставка "75 лет памяти". Четыре поколения художников рассказывают о событиях военных лет языком искусства. Всего более 100 картин из "Золотого собрания" Белорусского союза художников. 
 
 
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Городская ратуша на выставке "Символы Победы" знакомит с документами, открытками, личными вещами ветеранов. Всего более 350 предметов. Самая большая часть посвящена...
 
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