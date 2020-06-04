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Выставку текстильных картин можно увидеть в Заславле
04.06.2020 09:20 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВместо кисти - иголка, а вместо красок - нити. Выставку картин в технике лоскутного шитья можно увидеть в Заславле. В историко-культурном музее-заповеднике представлено около 30 работ Антонины Сидельниковой. На текстильных полотнах - мифологические сюжеты, пейзажи, бытовые зарисовки, а также размышления на вечные темы. В композициях скомбинированы различные цвета и фактуры, лоскутные панно также декорированы вышивкой и вязаными элементами. Кроме текстильной выставки, в музее-заповеднике можно увидеть и две постоянные экспозиции. Это народные музыкальные инструменты и гобелены.
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Вместо кисти - иголка, а вместо красок - нити. Выставку картин в технике лоскутного шитья можно увидеть в Заславле. В историко-культурном музее-заповеднике...
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