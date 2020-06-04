ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выставку текстильных картин можно увидеть в Заславле

04.06.2020 09:20 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вместо кисти - иголка, а вместо красок - нити. Выставку картин в технике лоскутного шитья можно увидеть в Заславле. В историко-культурном музее-заповеднике представлено около 30 работ Антонины Сидельниковой. На текстильных полотнах - мифологические сюжеты, пейзажи, бытовые зарисовки, а также размышления на вечные темы. В композициях скомбинированы различные цвета и фактуры, лоскутные панно также декорированы вышивкой и вязаными элементами. Кроме текстильной выставки, в музее-заповеднике можно увидеть и две постоянные экспозиции. Это народные музыкальные инструменты и гобелены. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо кисти - иголка, а вместо красок - нити. Выставку картин в технике лоскутного шитья можно увидеть в Заславле. В историко-культурном музее-заповеднике...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Телеканал "Беларусь 3" снимает концерты и спектакли для телезрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика