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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставку текстильных картин можно увидеть в Заславле Вместо кисти - иголка, а вместо красок - нити. Выставку картин в технике лоскутного шитья можно увидеть в Заславле. В историко-культурном музее-заповеднике...

Вместо кисти - иголка, а вместо красок - нити. Выставку картин в технике лоскутного шитья можно увидеть в Заславле. В историко-культурном музее-заповеднике представлено около 30 работ Антонины Сидельниковой. На текстильных полотнах - мифологические сюжеты, пейзажи, бытовые зарисовки, а также размышления на вечные темы. В композициях скомбинированы различные цвета и фактуры, лоскутные панно также декорированы вышивкой и вязаными элементами. Кроме текстильной выставки, в музее-заповеднике можно увидеть и две постоянные экспозиции. Это народные музыкальные инструменты и гобелены.