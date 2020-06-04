Как будет выглядеть Волк в новом «Ну, погоди!»

Источник материала: Tut.by

Студия «Союзмультфильм» подготовилась к перезапуску мультсериала «Ну, погоди!». Новый образ волка разослали актерам, участвовавшим в кастинге на озвучку персонажа. Кто-то из них опубликовал его в сети. Фотография появилась на странице Mash во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/mash

Как пишет издание, образ Волка подбирали долго: было 50 вариаций, 18 вариантов причесок и 4 варианта хвоста.

После публикациипресс-секретарь студии Марина Малыгина заявила изданию «Подъем», что попавший в сеть образ Волка не окончательный.

— Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля.