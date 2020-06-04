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Как будет выглядеть Волк в новом «Ну, погоди!»
04.06.2020 17:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студия «Союзмультфильм» подготовилась к перезапуску мультсериала «Ну, погоди!». Новый образ волка разослали актерам, участвовавшим в кастинге на озвучку персонажа. Кто-то из них опубликовал его в сети. Фотография
Как пишет издание, образ Волка подбирали долго: было 50 вариаций, 18 вариантов причесок и 4 варианта хвоста.
После публикациипресс-секретарь студии Марина Малыгина
— Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля.
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Студия «Союзмультфильм» подготовилась к перезапуску мультсериала «Ну, погоди!». Новый образ волка разослали актерам, участвовавшим в кастинге на озвучку...
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