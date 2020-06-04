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Помните песенки из любимых детских фильмов? Проверьте их знание в нашем летнем тесте

04.06.2020 18:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Визитка белорусского кино — совсем не фильмы о войне, а картины для детей. Киновед Мария Костюкович подготовила для вас 10 (не)простых вопросов о песнях, которые звучали в этих фильмах. А еще она написала первую научно-популярную книгу о белорусском детском кино «Детский сеанс». Вы можете помочь выходу этой книги. А пока давайте-ка споем!

В тесте использованы фотографии с сайтов Liveinternet.ru, Nastroykino.ru, kino-teatr.ru, belarusfilm.by, bigfangroup.org, mtstv.ru, moova.ru.

 
 
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Визитка белорусского кино - совсем не фильмы о войне, а картины для детей. Подготовили для вас 10 (не)простых вопросов о песнях, которые звучали в этих фильмах.
 
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