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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спектакль "Кармина Бурана" можно посмотреть в соцсетях С 5 июня можно увидеть вокально-хореографическое представление "Кармина Бурана" Карла Орфа. Онлайн-трансляция будет в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ в соцсетях...

С 5 июня можно увидеть вокально-хореографическое представление "Кармина Бурана" Карла Орфа. Онлайн-трансляция будет в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ в соцсетяхЗапись спектакля велась Белорусским телевидением в 1986 году под управлением дирижера Ярослава Вощака (он был музыкальным руководителем постановки). Хормейстером выступил Алексей Когадеев.На латыни "Кармина" - песня, "Бурана" - название местности, где были найдены рукописи XII-XIII веков со стихами странствующих поэтов. На основе этих текстов Карл Орф написал сценическую кантату.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите