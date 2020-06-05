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Спектакль "Кармина Бурана" можно посмотреть в соцсетях

05.06.2020 11:14 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

С 5 июня можно увидеть вокально-хореографическое представление "Кармина Бурана" Карла Орфа. Онлайн-трансляция будет в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook.

Запись спектакля велась Белорусским телевидением в 1986 году под управлением дирижера Ярослава Вощака (он был музыкальным руководителем постановки). Хормейстером выступил Алексей Когадеев.

На латыни "Кармина" - песня, "Бурана" - название местности, где были найдены рукописи XII-XIII веков со стихами странствующих поэтов. На основе этих текстов Карл Орф написал сценическую кантату.

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С 5 июня можно увидеть вокально-хореографическое представление "Кармина Бурана" Карла Орфа. Онлайн-трансляция будет в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ в соцсетях...
 
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