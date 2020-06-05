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Премьера обновленного спектакля - в октябре

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Щелкунчик" в постановке народного артиста СССР Валентина Елизарьева возвращается в Большой В театре начались репетиции сказочного балета Петра Чайковского в постановке народного артиста СССР Валентина Елизарьева. Спектакль более 30 лет радовал публику и...

В театре начались репетиции сказочного балета Петра Чайковского в постановке народного артиста СССР Валентина Елизарьева. Спектакль более 30 лет радовал публику и вновь соберет зрителей уже в новом театральном сезоне. Какие акценты расставит известный балетмейстер и как проходит реставрация легендарной постановки - репортажДень рождения - не повод пропускать репетицию, а скорее возможность разделить особенный день с близкими по духу. Свои 74 легенда балетной сцены Людмила Бржозовская встречает вместе с примами Большого театра.Народная артистка Беларуси - ныне педагог-репетитор. Готовит исполнительниц партии Маши в балете "Щелкунчик". Именно она первой воплотила этот образ в постановке хореографа Валентина Елизарьева. Хотя с премьерного показа прошло 38 лет, тело помнит каждое движение.Рождественскую сказку на музыку Чайковского возвращает на сцену сам мастер. Валентин Елизарьев вносит коррективы, сохраняя первоначальную концепцию. Тщательно следит за восстановлением декораций сценографа Евгения Лысика. В тандеме создали не один спектакль. Грядущая премьера как посвящение коллеге - в сентябре художнику исполнилось бы 90.Щелкунчику не просто придадут лоска, но и в прямом смысле причешут. К премьере хита новогодних афиш уже практически готовы парики - их помыли, окрасили и даже заново собрали в прическу.Сейчас в мастерской Большого ведется оценка состояния костюмов. Хорошо сохранившиеся - отреставрируют и подгонят под солистов. Часть нарядов отошьют заново по образцам 1982 года.Просмотреть предстоит каждый стежок и камушек в четырех сотнях костюмов. "Щелкунчик" станет одним из самых массовых спектаклей Большого. Утверждено 5 составов артистов. Премьера новой редакции сказки на пуантах намечена на октябрь.