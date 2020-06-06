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Лишь один белорусский монарх добровольно отрекся от трона. Где он жил после ухода?

06.06.2020 08:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До 20 века о жизни на пенсии после ухода из власти говорить не приходилось. В большинстве случаев монархи правили странами пожизненно. А если их свергали, преемники зачастую отправляли предшественников на тот свет — чтобы не создавать себе противников, которые будут пытаться вернуть трон и корону. Но лишь Ян Казимир Ваза добровольно отрекся от трона. Почему так получилось и чем он владел после ухода?


Кенотаф (надгробный памятник в месте, где нет останков) Яна Казимира в Сен-Жермен-де-Пре. Фото: Wikipedia Commons

Ян Казимир Ваза родился в 1609 году в Кракове, тогдашней столице Речи Посполитой (в эту федерацию входили Великое княжество Литовское и Польша). Сначала королем являлся его отец, Жигимонт Ваза. Затем старший бездетный брат Владислав. В 1648-м, после смерти последнего, Ян Казимир стал королем Речи Посполитой.


Тут и далее аббатство Сен-Жермен-де-Пре. Фото: Wikipedia Commons

Но его правление иначе, чем катастрофическим, не назовешь. При нем страну потряс «Потоп» — нашествие войск Богдана Хмельницкого, войны со шведами и русскими. Речь Посполитая была под угрозой полного уничтожения.


Фото: Wikipedia Commons

После того как захватчики были изгнаны, король попробовал сконцентрировать в своих руках всю власть. Но шляхта не дала ему это сделать. Тогда разочарованный Ян Казимир в 1668-м отрекся от престола. В следующем году он уехал в Париж и получил аббатство Сен-Жермен-де-Пре.


Фото: Wikipedia Commons

Ян Казимир умер в 1672-м. Одной из причин называют инсульт. Он случился с бывшим королем после того, как он узнал, что турки взяли Каменец-Подольский.


Фото: pixabay.com

Что касается аббатства, то оно было основано еще в 6 веке и считалось одним из самых богатых в средневековой Франции. Когда в Париже был основан университет, монахи выделили для него луга, на которых вырос Латинский квартал. Но монахи продолжали владеть им до конца 17 века.


Тут изображен Ян Казимир. Фото: Wikipedia Commons

От аббатстве Сен-Жермен-де-Пре сохранилась лишь одноименная церковь, кстати, старейшая в Париже (построена в 558 году), а также дворец.


Фото: pixabay.com

До строительства Сен-Дени церковь была королевской усыпальницей. В ней покоятся некоторые короли из династии Меровингов, философ Рене Декарт, а также сердце Яна Казимира Вазы (его тело находится в краковском Вавельском соборе).


Фото: Wikipedia Commons

Фото: pixabay.com

Дворец аббатства Сен-Жермен-де-Пре, где жил Ян Казимир. Фото: Wikipedia Commons

Фото: pixabay.com

Фото: Wikipedia Commons

 
 
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До 20 века о жизни на пенсии после ухода из власти говорить не приходилось. В большинстве случаев монархи правили странами пожизненно. Но лишь Ян Казимир Ваза...
 
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