В Дубровенском Доме культуры прошла онлайн выставка-конкурс «Праменьчык»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Ни для кого не секрет, что эпидемиологическая ситуация проникла во все сферы деятельности и привнесла существенные коррективы. Отменяются долгожданные события; концерты, спектакли и экскурсии перешли в режим «онлайн». Но это не повод для творческого голодания! Ведь чего пандемия не сможет изменить, так это желания вдохновляться, творить и реа­лизовывать идеи. Удивительные, непохожие другу на друга детские работы декоративно-прикладного творчества такие же уникальные, как и их юные создатели, поборолись за звание лучшей в выставке-конкурсе «Праменьчык».







Заведующая отделом по работе с детьми Дубровенского районного Дома культуры Галина Бричикова рассказала, что закрытый формат выставки — необходимая мера в условиях пандемии. И, к сожалению, многие жители Дубровенщины не смогли оценить красоту, созданную руками талантливых детей нашего района.

Ежегодно в рамках проведения районного конкурса детского творче-ства Дубровенский районный Дом культуры представляет экспозицию работ декоративно-прикладного творчества «Праменьчык». В этом году работы для конкурса принимались 29 мая, а 1 июня они были представлены в фойе Дома культуры.







В конкурсе приняли участие коллективы Дубровенского районного Центра детей и молодежи, средней школы №2 и филиалов сельских домов культуры Еремеевщины, Калиновки и Буды.

Выставка завершилась 5 июня, и компетентное жюри определило победителя. Им стал коллектив филиала «Еремеевский СДК». Победитель был награжден дипломом и получил в подарок набор для творчества. Также за активное участие отмечен благодарностью Дубровенский районный Центр детей и молодежи.

Анна ХАДКЕВИЧ.