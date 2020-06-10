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В Дубровенском Доме культуры прошла онлайн выставка-конкурс «Праменьчык»

10.06.2020 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском Доме культуры прошла онлайн выставка-конкурс «Праменьчык»

Ни для кого не секрет, что эпидемиологическая ситуация проникла во все сферы деятельности и привнесла существенные коррективы. Отменяются долгожданные события; концерты, спектакли и экскурсии перешли в режим «онлайн». Но это не повод для творческого голодания! Ведь чего пандемия не сможет изменить, так это желания вдохновляться, творить и реа­лизовывать идеи. Удивительные, непохожие другу на друга детские работы декоративно-прикладного творчества такие же уникальные, как и их юные создатели, поборолись за звание лучшей в выставке-конкурсе «Праменьчык».   


В Дубровенском Доме культуры прошла онлайн выставка-конкурс «Праменьчык»

Заведующая отделом по работе с детьми Дубровенского районного Дома культуры Галина Бричикова рассказала, что закрытый формат выставки — необходимая мера в условиях пандемии. И, к сожалению, многие жители Дубровенщины не смогли оценить красоту, созданную руками талантливых детей нашего района. 

Ежегодно в рамках проведения районного конкурса детского творче-ства Дубровенский районный Дом культуры представляет экспозицию работ декоративно-прикладного творчества «Праменьчык». В этом году работы для конкурса принимались 29 мая, а 1 июня они были представлены в фойе Дома культуры.


В Дубровенском Доме культуры прошла онлайн выставка-конкурс «Праменьчык»

В конкурсе приняли участие  коллективы  Дубровенского районного Центра детей и молодежи, средней школы №2 и филиалов сельских домов культуры Еремеевщины, Калиновки и Буды.

Выставка завершилась 5 июня, и компетентное жюри определило победителя. Им стал коллектив филиала «Еремеевский СДК». Победитель был награжден дипломом и получил в подарок набор для творчества. Также за активное участие отмечен благодарностью Дубровенский районный Центр детей и молодежи.

Анна ХАДКЕВИЧ.

 
 
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Ни для кого не секрет, что эпидемиологическая ситуация проникла во все сферы деятельности и привнесла существенные коррективы. Отменяются долгожданные события;
 
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