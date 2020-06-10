86 лет знакомства, 73 года в браке. Новое фото королевы Елизаветы II и ее мужа

Источник материала: Tut.by

Накануне 99-летия принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, в фейсбуке появилось совместное фото королевской четы в Виндзорском замке.



Королева Елизавета II и ее муж, принц Филипп. Фото: facebook.com/TheBritishMonarch

Свой День Рождения Филипп также будет отмечать в Виндзоре.

Свадьба 21-летней Елизаветы и 26-летнего Филиппа Маунтбеттена состоялась в ноябре 1947 года.



Коронационный портрет Елизаветы II и Филиппа, июнь 1953 года. Фото: wikipedia.org

Познакомились будущие супруги еще в 1934 году,