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86 лет знакомства, 73 года в браке. Новое фото королевы Елизаветы II и ее мужа

10.06.2020 08:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне 99-летия принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, в фейсбуке появилось совместное фото королевской четы в Виндзорском замке.


Королева Елизавета II и ее муж, принц Филипп. Фото: facebook.com/TheBritishMonarch

Свой День Рождения Филипп также будет отмечать в Виндзоре.

Свадьба 21-летней Елизаветы и 26-летнего Филиппа Маунтбеттена состоялась в ноябре 1947 года.


Коронационный портрет Елизаветы II и Филиппа, июнь 1953 года. Фото: wikipedia.org

Познакомились будущие супруги еще в 1934 году,

 
 
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Накануне 99-летия принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II появилось совместное фото королевской четы в Виндзорском замке.
 
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