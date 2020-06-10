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86 лет знакомства, 73 года в браке. Новое фото королевы Елизаветы II и ее мужа
10.06.2020 08:14 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Накануне 99-летия принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, в фейсбуке
Свой День Рождения Филипп также будет отмечать в Виндзоре.
Свадьба 21-летней Елизаветы и 26-летнего Филиппа Маунтбеттена состоялась в ноябре 1947 года.
Познакомились будущие супруги еще в 1934 году,
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Накануне 99-летия принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II появилось совместное фото королевской четы в Виндзорском замке.
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