«Это был позорный, враждебный гул мужчин». Как американка изменила медицину и спасла жизни тысяч младенцев

Источник материала: Tut.by

В начале XX века мало кто верил в то, что болезни могут быть спровоцированы бактериями, а также в профилактическую медицину. Но одна женщина — Сара Жозефина Бейкер — сумела изменить взгляд на эти вопросы и спасла жизни тысяч детей, пишет bbc.com.



Сара Жозефина Бейкер. Фото: wikipedia.org

«Район смертников» — так санитарные инспекторы называли Нижний Ист-Сайд (район Манхеттена, Нью-Йорк) сто лет назад.

Переполненные многоквартирные здания, антисанитария и отсутствие социального обеспечения сделали это место рассадником брюшного тифа, кори, дизентерии и других заразных болезней.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка в то время не прикладывал усилий для улучшения ситуации в этом районе.

Однако в 1908 году департамент открыл первое в США Бюро детской гигиены, которое возглавила Сара Жозефина Бейкер.

Женщина сразу обратила внимание на условия жизни жителей Манхеттена. Бейкер инициировала открытие чистых молочных кухонь, отправила в район образованных медсестер, а также начала обучать матерей основам гигиены и ухода за младенцами.

Начало карьеры

Сара Жозефина Бейкер родилась 15 ноября 1873 года, в Покипси, штат Нью-Йорк. Медицину она выбрала, чтобы финансово поддержать мать и сестру, поскольку ее отец и брат умерли от тифа.

В 1898 году она получила диплом Женского медицинского колледжа при Нью-Йоркской больнице и поступила в интернатуру бостонской больницы для женщин и детей. Девушке пришлось быстро повзрослеть: принимая роды в помещениях бедных американцев, она увидела, как живет рабочий класс — переполненные, заброшенные многосемейные дома и антисанитарию.

После интернатуры Бейкер вернулась в Нью-Йорк, где в 1902 году начала работать инспектором департамента здравоохранения города.

Хотя система общественного здравоохранения тогда только зарождалась, сотрудники департамента Нью-Йорка обладали знаниями в сфере бактериологии для борьбы с заразными болезнями.

В XIX веке французский химик Луи Пастер разработал теорию микробов, которая продемонстрировала, что микроорганизмы и их размножение могут провоцировать заболевания.

Впоследствии немецкий врач Роберт Кох также доказал, что определенные микроорганизмы могут быть причиной болезни. Он определил бактерию Bacillus anthracis, ответственную за сибирскую язву.

В дальнейшем ученые обнаружили и другие микроорганизмы, которые вызывают туберкулез, холеру, брюшной тиф и чуму. Появилась возможность делать анализы на определение бактерий, диагностировать болезни и вакцинировать людей.

Но когда Бейкер начала работу в департаменте Нью-Йорка, то обнаружила, что многие ее коллеги не применяют новые инструменты.

Инспекцию школ, которую проводил департамент, женщина называла «сплошным фарсом». Нужно было ходить по школам, осматривать больных детей и отправлять их домой. За час инспекторы должны были посетить три школы, что не давало возможности поставить верный диагноз. Некоторые инспекторы, по словам Бейкер, просто звонили в школы и узнавали, как чувствуют себя дети.

Спасение детей Нью-Йорка



«Бедность». Картина Кристобаля Рохаса. 1886 год. Фото: wikipedia.org

В 1907 году женщину перевели на должность помощника комиссара по вопросам здравоохранения. Она занялась вопросом здоровья младенцев и детей.

А через год она возглавила Бюро детской гигиены при департаменте здравоохранения Нью-Йорка. Бюро было создано с целью решения проблемы детской смертности.

Бейкер стала первой женщиной в США, которая заняла должность такого уровня.

Полномочия Сары Бейкер распространялись на весь Нью-Йорк, но она в первую очередь уделила внимание иммигрантским кварталам Манхеттена.

Многие социальные работники не верили, что этим людям можно как-то помочь. Но Сара Бейкер считала иначе. Она была уверена, что если матерей научить правилам современного ухода за младенцами, большинство детских смертей можно предотвратить.

Профилактическая медицина тогда была новинкой. Бейкер начала отправлять к семьям с новорожденными медсестер. Они обучали матерей правилам гигиены, объясняли, как кормить грудью, чтобы избежать заражения, учили пеленать младенцев легкими пеленками летом, настаивали на частом купании и проветривании помещений.

Бейкер открыла кабинеты матери и ребенка, где выдавали должным образом пастеризованное молоко, а также взвешивали и осматривали младенцев.

Кроме того, она разработала детскую смесь для тех женщин, кто не мог кормить грудью.

Помимо этого, Бейкер добилась лицензирования для акушерок, помогающих при родах женщинам, которым было неудобно с врачами мужчинами.

Эти изменения существенно повлияли на показатели младенческой смертности: к концу первого года работы Бейкер на новом посту в Нью-Йорке умерло на 1200 детей меньше, чем обычно.

А к 1911 году уровень смертности младенцев в городе снизился на 40%.

Еще одно достижение Бейкер — создание «Лиги маленьких матерей», где девочек от 12 до 16 лет учили ухаживать за младшими братьями и сестрами, пока родители работали. В 1915 году «Лига» насчитывала 25 тыс. девочек.

Помимо профилактики здоровья и гигиены детей, Бейкер также сделала существенный вклад в понимание того, что младенцам нужен эмоциональный уход. В 1915 году она случайно провела эксперимент.

Под руководством Бюро детской гигиены на острове Рандалс в Нью-Йорке открыли больницу для брошенных детей. Несмотря на отличную по тем временам медицинскую помощь, почти половина младенцев в больнице умерли.

Тогда Бейкер решила отправлять младенцев в семьи Нижнего Ист-Сайда. Материнская любовь и профилактический уход способствовали тому, что смертность детей сократилась вдвое.

Таким образом, Бейкер научно доказала, что детям для выживания нужна любовь. Вопреки общепринятому мнению о том, что матери должны воспитывать в детях самостоятельность с раннего возраста, Бейкер обнаружила, что недостаток эмоциональной связи нельзя ничем компенсировать.

Вместе с единомышленниками-реформаторами в сфере здравоохранения и несколькими членами Конгресса она поддержала закон Шеппарда-Таунера о создании федерального финансирования помощи матерям и детям.

Успех программ Бейкер был феноменальным. К 1923 году уровень детской смертности в Нью-Йорке был ниже, чем в любом другом крупном городе США или Европы.

Впоследствии 35 американских штатов ввели программы здоровья матери и ребенка, разработанные Бейкер.

Дальнейшие реформы



Больные «испанкой». Изображение носит иллюстративный характер. Фото: wikimedia.org

Бейкер пошла дальше. Вместе с единомышленниками — реформаторами в здравоохранении и несколькими членами конгресса она поддержала закон Шеппарда-Таунер о создании федерального финансирования помощи матерям и детям.

Одним из горячих противников программы была Американская медицинская ассоциация (AMA). Во время дебатов в конгрессе врач, который представлял AMA, заявил: «Мы против этого законопроекта, потому что, если вы собираетесь спасать жизни всех этих женщин и детей за государственные средства, какой тогда смысл молодым мужчинам изучать медицину?».

Бейкер поддержала создание общенациональной программы помощи матерям и младенцам. Как объясняет историк медицины Регина Моранц-Санчес в своей книге «Женщины-медики в американской медицине», у профилактического подхода было так много оппонентов, потому что врачи-мужчины боялись, что останутся без работы.

Бейкер не остановила критика. «Это лучший комплимент», — ответила она. Все эти обвинения означали лишь то, что ее программы работают.

Несмотря на то, что Бейкер не брала близко к сердцу критику и откровенный сексизм, однажды ей таки пришлось пережить унижение.

В 1915 году декан медицинской школы Нью-Йоркского университета попросил Бейкер прочитать курс детской гигиены для получения степени «доктор санитарии и общественной гигиены».

Бейкер отказалась, потому что как женщина она сама не имела права посещать этот курс.

Когда декан так и не нашел никакого лектора, он уступил правилами и позволил Бейкер прочитать лекции, а также пройти весь курс, чтобы получить диплом. Университет был вынужден открыть свои двери и для других студенток.

Во время первой лекции студенты-мужчины перебили Бейкер громовыми аплодисментами. То же повторилось и после лекции.

«Это не были аплодисменты благодарности, это был позорный, враждебный гул, которым провожают непопулярную бейсбольную команду», — описывала впоследствии эту ситуацию Бейкер.

В течение последующих 15 лет каждая лекция, которую она прочитала в университете, начиналась и заканчивалась одинаково.

Тифозная Мэри

С деятельностью Бейкер связана история «тифозной Мэри».

В 1907 году Бейкер отправили взять анализы крови и мочи у кухарки по имени Мэри Маллон (ирландской иммигрантки). Последняя стала первым известным бессимптомным носителем брюшного тифа (она могла переносить и распространять болезнетворный микроорганизм, не имея симптомов).

За время ее работы поваром от нее заразились минимум 53 человека, трое из заболевших умерли.

Когда Бейкер приехала к Маллон, женщина категорически отказалась сдавать анализы. Только спустя два дня Бейкер с полицией нашла женщину и силой увезла ее в местную больницу.

Маллон поместили на карантин на три года под присмотром департамента здравоохранения, а затем освободили под обещание больше никогда не работать с едой и устроиться прачкой.

Но у женщины не было много возможностей для трудоустройства, а за стирку платили гораздо меньше, чем за приготовление пищи. В итоге Маллон в 1915 году вновь начала готовить.

После очередной вспышки брюшного тифа Бейкер отследила ее во второй раз. После этого женщину поместили на карантин до конца жизни на острове Норт-Бразер в проливе Ист-Ривер (относится к городу Нью-Йорк).

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Сара Бейкер ушла с должности главы Бюро детской гигиены в 1923 году. В дальнейшем она много писала, опубликовала сотни журнальных и газетных статей о здравоохранении и пять книг об уходе за детьми.

За время своей деятельности Бейкер также основала Американскую ассоциацию гигиены детей, президентом которой стала в 1917 году. А в 1935 году она возглавляла медицинскую ассоциацию женщин.

Последние задокументированы годы своей жизни она провела на ферме в Нью-Джерси со своей партнершей — писательницей Идой Вили и их подругой, врачом Луизой Пирс.

Сара Бейкер скончалась от рака в 1945 году