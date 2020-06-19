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Замок Несвижский. Замок Мирский. История восстановления

19.06.2020 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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История независимой Республики Беларусь подтверждает, что на ее территории было построено и действовало более 150 замков. Каждый из них имел свою историю, архитектуру, ландшафт. Большинство из них канули в лету, от других остались фрагменты, которые ждут своего возрождения, но главные из них выстояли в событиях многовековой истории и возродились, стали любимыми местами туристов нашей страны и зарубежья, жителей всей Беларуси.

Замок Несвижский. Замок Мирский. История восстановления
Замок Несвижский. Замок Мирский. История восстановления

Опираясь на такие архитектурные объекты, как Полоцкие и Туровские святыни, восстановленые Несвижский замок, замковый комплекс в г.п. Мир, дворец Румянцевых-Паскевичей в г. Гомеле, замок князя Гедимина в г. Лиде, старый и новый замки в г. Гродно и ряд других, научная общественность нашей страны может убедительно аргументировать, что история Беларуси имеет более чем 1150-летнюю историю.

Восстановление Несвижского замка и замка в г.п. Мир проходило в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Мне как одному из участников этой колоссальной по своему содержанию и объему работы приятно вспомнить этапы возрождения национальных символов.

Замок Несвижский. Замок Мирский. История восстановления

Перед рабочей группой, состоящей из ученых, проектировщиков, архитекторов, представителей органов государственного управления, стоял первостепенный вопрос о создании научной концепции реставрации объектов. Требовалось детально изучить историю замков, получить из архивов Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья сохранившиеся материалы и фотодокументы, по которым можно было бы воссоздать внешний и внутренний облик замков, организовать поиск оригинальных предметов интерьеров, мебели, посуды, портретов. Изучить зарубежный опыт, который имели страны-соседи Литва и Польша. В 80-е годы на средства бюджета СССР была проведена реставрация Тракайского замка в Литве. Опыт работы соседей был досконально изучен и в значительной степени использован при реставрации замков в г.п. Мир и в г. Несвиже.

Следующим этапом была разработка архитектурного и рабочего проектов реставрационных работ, включение объектов в Государственную инвестиционную программу. На этом этапе была получена полная поддержка Главы государства и Правительства Республики Беларусь.

Проектно-сметная документация предполагала провести комплекс работ вокруг замков по вывозке донных отложений — сапропеля — из каскада озер, обрамляющих Несвижский замок и замок в г. п. Мир. Работы велись два года. На поля сельхозпредприятий Несвижского и Кореличского районов было вывезено 650 тысяч тонн сапропеля, что позволило хозяйствам  значительно повысить плодородие почвы и получить высокие урожаи сельхозкультур. Работы успешно были завершены.

Следующим этапом при активной поддержке республиканских, областных и районных органов госуправления была проведена реконструкция уникальных парковых зон Несвижского (97 гектаров) и Мирского (26 гектаров) замков. Это создало благоприятную ландшафтную среду для туристических потоков.

По инициативе Несвижского районного исполнительного комитета, Министерства культуры страны 2 июля 1993 года Совет Министров Республики Беларусь принял постановление «О мерах по возрождению историко-культурного наследия и развитию города Несвижа». В соответствии с постановлением выделялись необходимые капитальные вложения для реализации программы возрождения города, создавался Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», которому поручалось вести планомерную подготовку по реставрации исторических памятников и созданию необходимой туристической инфраструктуры в г. Несвиже.

В 1998 году Правительством страны было принято обоснованное решение, в соответствии с которым замок в г. п. Мир стал филиалом Национального художественного музея. Цель этого решения — совместить реставрацию и музеефикацию объекта, что несомненно дало положительный результат.

Очень важным этапом в проведении реставрационных работ двух важнейших объектов исторического наследия Беларуси был выбор генеральных подрядчиков, которыми стали ОАО «Стройтрест № 3» г. Солигорска и государственное предприятие «Минскреставрация».

В плановом порядке в 2001 году реставраторы приступили к работам в Несвижском замке и продолжили работы в замке в     г.п. Мир. Еженедельно на объектах проводились совещания под руководством заместителя Премьер-министра страны, в ходе которых принимались нестандартные решения. Изготовление ряда уникальных материалов было поручено ОАО «Керамин», которое успешно справилось с производством напольной плитки, элементов оригинальных каминов.

В итоге напряженной работы ученых, проектировщиков, реставраторов, строителей, которая успешно была завершена, наша страна получила главные туристические объекты — дворцово-парковый ансамбль в г. Несвиже и Замковый комплекс в г.п. Мир, где появилась возможность показать жизнь и быт белорусов, начиная с XVІ столетия. Замки стали символами государственности Республики Беларусь.

Следует отметить, что комплексная работа по сохранению и развитию культурного и духовного наследия в Республике Беларусь открыла дорогу для признания Несвижского и Мирского замков на международном уровне.

В июне нынешнего года исполняется 20 лет, когда Замковый комплекс «Мир» был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В июне 2002 года Генеральный секретарь ЮНЕСКО Коитиро Мицууро посетил объект и принял участие в торжествах, посвященных этому важнейшему событию. В своем выступлении гость высказал слова благодарности Главе государства, Правительству и всем участникам работ по восстановлению замка в г.п. Мир и пожелал дальнейших успехов в работе по сохранению и рациональному использованию объектов историко-культурного наследия. ЮНЕСКО в свою очередь будет оказывать всемерную поддержку Беларуси в этом направлении на международном уровне.

Пожелания Генерального секретаря ЮНЕСКО были реализованы в 2005 году, когда дворцово-парковый ансамбль в г. Несвиже также был включен в список всемирного наследия.

В 2012 году по поручению Главы государства Совет Министров Республики Беларусь утвердил Государственную программу «Замки Беларуси на 2012 — 2018 годы». Цель масштабной программы — создание благоприятных условий для продолжения работы по восстановлению и эффективному использованию объектов историко-культурного наследия, развитию туризма.

Сегодня в нашей стране идет плановая работа по реставрации объектов исторического наследия. Это старый и новый замки в г. Гродно, замок в п. Святск Гродненского района, дворец Пусловских в Ивацевичском районе Брестской области и ряд других важнейших объектов. Новейшая история независимой Республики Беларусь подтверждает, что это стало возможным благодаря объединению усилий государства и общественности страны. Возрождение символов нашей государственности — Несвижского замка и Замкового комплекса «Мир» — убедительное тому подтверждение.

Владимир ДРАЖИН, заместитель Премьер-министра

Республики Беларусь в 2001 — 2005 гг


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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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История независимой Республики Беларусь подтверждает, что на ее территории было построено и действовало более 150 замков. Каждый из них имел
 
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