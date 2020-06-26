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Английский фонд планирует выкупить старинную Большую синагогу в Слониме, но есть нюансы

26.06.2020 10:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большую Слонимскую синагогу месяц назад местные власти первый раз выставили на аукцион. Оценили здание в 137 тысяч рублей. Желающих ее приобрести не нашлось. Лондонский Фонд еврейского наследия выступил с предложением выкупить памятник архитектуры, однако, чтобы все получилось, нужны деньги и время. Ранее представители данной организации внесли синагогу в Слониме в список самых значимых объектов еврейского мирового наследия, которым нужна помощь.


Фото: Янина Мельникова

Слонимская синагога — памятник барочной архитектуры — была построена в 1642 году. Она включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. В 1881 году здание сильно пострадало во время большого пожара, но было отстроена на пожертвования горожан. Действовала до 1940 года.

После Второй мировой войны здесь размещался склад и торговые помещения. Внутри сохранилась бима — архитектурное сооружение, где читались свитки Торы. А у стены, которая «смотрит» в сторону Израиля, — арон а-кодеш. Это специальное место, где хранились свитки Торы. Его можно распознать по рельефам и росписям.

Сейчас синагога находится в не очень хорошем состоянии: по стенам идут глубокие трещины, ранее внутреннее пространство заливалось дождями, окон нет, штукатурка осыпается.

Так синагога в Слониме выглядела в 1990-е годы. По воспоминаниям местных жителей, рядом с ней находился молочный бар. А слева — планировали открыть пивной бар, но местная власть опасалась, что может рухнуть синагога, — и бар так и не открыли Фото: ok.ru/slonimlive

Было несколько попыток восстановить старинное здание.

Фонд еврейского наследия в 2018 году финансировал работы по обследованию синагоги, а также оплатил ремонт крыши и установку специального оборудования для контроля за изменениями конструкции здания.

Тогда же Фонд составил каталог синагог Европы, которые нуждаются в помощи. Туда внесли даты строительства, количество прихожан, нынешнее состояние храмов, а также сведения, используется ли синагога как религиозный объект или там размещено что-то другое. На основании фактов составили так называемый «рейтинг значимости». Слонимская синагога занесена в каталог как «особо значимая».


Так синагога выглядела в 1920-х годах. Фото: ok.ru/slonimlive

Инициатором проекта выступил британский историк Саймон Шама. Всего в каталог включено более трех тысяч синагог. Проект поддержали известные люди Англии, например, телережиссер и ведущая Наташа Каплински, дедушка которой родился в Слониме. Инициаторы проекта говорили, что спасти все синагоги они не смогут — из общего количества храмов было отобрано 160. Потом осталось 19, которые все еще можно отреставрировать.

Одной из первых синагог, которую планировали и планируют восстановить, — синагога в Слониме.


Так внутри выглядела синагога сто лет тому.



Фото: meridian28.com

Сейчас Фонд выступил с заявлением, что инициаторы проекта хотят выкупить старинное здание. Однако здесь нужна помощь спонсоров и неравнодушных людей.

В пресс-релизе, который выпустил Фонд, говорится, что его представители ожидают, когда старинное здание снова выставят на аукцион. Специалисты понимают, что для сохранения Слонимской синагоги потребуется достаточно большая сумма.

По предварительным расчетам, чтобы привести памятник архитектуры в порядок нужно около пяти миллионов евро. Поэтому сейчас представители фонда активизируют свое взаимодействие с различными благотворительными организациями и приглашают их к сотрудничеству.

По словам исполнительного директора Фонда Майкла Мейла, Большая синагога в Слониме на сегодня является самым важным объектом еврейского наследия в Беларуси. Он надеется, что благодаря усилиям и организации, и неравнодушных людей, будет возможность сохранить здание и сделать так «чтобы оно снова сыграло значимую роль в жизни Слонима».

Сейчас Фонд еврейского наследия сотрудничает с общественным объединением «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» .

— Так, Фонд плануе дачакацца новага аўкцыёна, па ўмовах якогда кошт сінагогі павінен быць удвая меньшым. Нашая арганізацыя выступае ў якасці кансультанта. Таксама група міжнародных экспертаў робіць сваю працу, — рассказал TUT.BY заместитель председателя общественного объединения Юрий Мелешкевич.


Фото: meridian28.com

Он говорит, что прежде, чем оформить свое намерение о покупке синагоги, представители фонда хотят тщательно исследовать памятник и предложить свое видение того, как можно восстановить синагогу.


Фото: ok.ru/slonimlive

Фондом уже сделан образовательный сайт, где описана история памятника, есть некоторые предложения по реставрации здания.

Например, представители Фонда уверены, что данный памятник требует бережного и аккуратного обращения, поэтому проект по его восстановлению займет несколько лет. Надо тщательно изучить все сохранившиеся архитектурные элементы XVII века, а также принять окончательное решение — что будет располагаться в синагоге после ее реконструкции.

При этом, к обсуждению будущего должны быть привлечены местные жители.

На реставрационные работы, а также проекты этих работ еще надо найти деньги.


Фото: ok.ru/slonimlive

Кстати, до 1939 года в Европе насчитывалось около 17 тысяч синагог, но большинство из них были разрушены. Из чуть более трех тысяч сохранившихся зданий только 718 функционируют как храмы. Остальные используются не по назначению: одни заброшены, в других расположены склады, фабрики, рестораны, бассейны, пожарные станции.

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Фонд еврейского наследия в 2018 году финансировал работы по обследованию синагоги, а также оплатил ремонт крыши и установку специального оборудования для контроля...
 
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