Английский фонд планирует выкупить старинную Большую синагогу в Слониме, но есть нюансы

Источник материала: Tut.by

Большую Слонимскую синагогу месяц назад местные власти первый раз выставили на аукцион. Оценили здание в 137 тысяч рублей. Желающих ее приобрести не нашлось. Лондонский Фонд еврейского наследия выступил с предложением выкупить памятник архитектуры, однако, чтобы все получилось, нужны деньги и время. Ранее представители данной организации внесли синагогу в Слониме в список самых значимых объектов еврейского мирового наследия, которым нужна помощь.



Фото: Янина Мельникова

Слонимская синагога — памятник барочной архитектуры — была построена в 1642 году. Она включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. В 1881 году здание сильно пострадало во время большого пожара, но было отстроена на пожертвования горожан. Действовала до 1940 года.

После Второй мировой войны здесь размещался склад и торговые помещения. Внутри сохранилась бима — архитектурное сооружение, где читались свитки Торы. А у стены, которая «смотрит» в сторону Израиля, — арон а-кодеш. Это специальное место, где хранились свитки Торы. Его можно распознать по рельефам и росписям.

Сейчас синагога находится в не очень хорошем состоянии: по стенам идут глубокие трещины, ранее внутреннее пространство заливалось дождями, окон нет, штукатурка осыпается.

Так синагога в Слониме выглядела в 1990-е годы. По воспоминаниям местных жителей, рядом с ней находился молочный бар. А слева — планировали открыть пивной бар, но местная власть опасалась, что может рухнуть синагога, — и бар так и не открыли Фото: ok.ru/slonimlive

Было несколько попыток восстановить старинное здание.

Фонд еврейского наследия в 2018 году финансировал работы по обследованию синагоги, а также оплатил ремонт крыши и установку специального оборудования для контроля за изменениями конструкции здания.

Тогда же Фонд составил каталог синагог Европы, которые нуждаются в помощи. Туда внесли даты строительства, количество прихожан, нынешнее состояние храмов, а также сведения, используется ли синагога как религиозный объект или там размещено что-то другое. На основании фактов составили так называемый «рейтинг значимости». Слонимская синагога занесена в каталог как «особо значимая».



Так синагога выглядела в 1920-х годах. Фото: ok.ru/slonimlive

Инициатором проекта выступил британский историк Саймон Шама. Всего в каталог включено более трех тысяч синагог. Проект поддержали известные люди Англии, например, телережиссер и ведущая Наташа Каплински, дедушка которой родился в Слониме. Инициаторы проекта говорили, что спасти все синагоги они не смогут — из общего количества храмов было отобрано 160. Потом осталось 19, которые все еще можно отреставрировать.

Одной из первых синагог, которую планировали и планируют восстановить, — синагога в Слониме.



Так внутри выглядела синагога сто лет тому.







Фото: meridian28.com

Сейчас Фонд выступил с заявлением, что инициаторы проекта хотят выкупить старинное здание. Однако здесь нужна помощь спонсоров и неравнодушных людей.

В пресс-релизе, который выпустил Фонд, говорится , что его представители ожидают, когда старинное здание снова выставят на аукцион. Специалисты понимают, что для сохранения Слонимской синагоги потребуется достаточно большая сумма.

По предварительным расчетам, чтобы привести памятник архитектуры в порядок нужно около пяти миллионов евро. Поэтому сейчас представители фонда активизируют свое взаимодействие с различными благотворительными организациями и приглашают их к сотрудничеству.

По словам исполнительного директора Фонда Майкла Мейла, Большая синагога в Слониме на сегодня является самым важным объектом еврейского наследия в Беларуси. Он надеется, что благодаря усилиям и организации, и неравнодушных людей, будет возможность сохранить здание и сделать так «чтобы оно снова сыграло значимую роль в жизни Слонима».

Сейчас Фонд еврейского наследия сотрудничает с общественным объединением «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» .

— Так, Фонд плануе дачакацца новага аўкцыёна, па ўмовах якогда кошт сінагогі павінен быць удвая меньшым. Нашая арганізацыя выступае ў якасці кансультанта. Таксама група міжнародных экспертаў робіць сваю працу, — рассказал TUT.BY заместитель председателя общественного объединения Юрий Мелешкевич.



Фото: meridian28.com

Он говорит, что прежде, чем оформить свое намерение о покупке синагоги, представители фонда хотят тщательно исследовать памятник и предложить свое видение того, как можно восстановить синагогу.



Фото: ok.ru/slonimlive

Фондом уже сделан образовательный сайт, где описана история памятника, есть некоторые предложения по реставрации здания.

Например, представители Фонда уверены, что данный памятник требует бережного и аккуратного обращения, поэтому проект по его восстановлению займет несколько лет. Надо тщательно изучить все сохранившиеся архитектурные элементы XVII века, а также принять окончательное решение — что будет располагаться в синагоге после ее реконструкции.

При этом, к обсуждению будущего должны быть привлечены местные жители.

На реставрационные работы, а также проекты этих работ еще надо найти деньги.



Фото: ok.ru/slonimlive

Кстати, до 1939 года в Европе насчитывалось около 17 тысяч синагог, но большинство из них были разрушены. Из чуть более трех тысяч сохранившихся зданий только 718 функционируют как храмы. Остальные используются не по назначению: одни заброшены, в других расположены склады, фабрики, рестораны, бассейны, пожарные станции.

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