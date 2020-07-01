Не ограничивать свободу Бабарико. Дударев, Пинигин и Цеслер подписали открытое письмо

Источник материала: Tut.by

Группа творческой интеллигенции Беларуси опубликовала открытое письмо по «делу Белгазпромбанка». Текст появился на странице в фейсбуке Дмитрия Сурского, главы Белорусского союза дизайнеров.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как подчеркивают авторы, «мастацтва ў любой сітуацыі не можа быць закладнікам юрыдычных калізій, сродкам маніпуляцый грамадскай думкі, прадметам медыйных інсінуацый».

По их мнению, создание коллекции Белгазпромбанка — беспрецендентный случай в культурной жизни Беларуси. Многие работы имеют статус историко-культурной ценности, поэтому их нельзя вывозить за границу без разрешения государства. Поэтому авторы письма считают недопустимыми инсинуации на темы того, что эти работы якобы готовились к вывозу.

Создатели письма подчеркивают, что коллекция была создана благодаря Виктору Бабарико, который также содействовал проведению проекта «Осенний салон с Белгазпромбанком», фестивалю ТЕАРТ, открытию культурной площадки ОК16 и другим проектам.

— Эдуард Бабарыка працягвае традыцыі культурна-сацыяльнай дзейнасці свайго бацькі і паказвае добры прыклад супрацы бізнэса і культуры, — отмечается в письме.

Авторы просят открыть произведения из коллекции Белгазпромбанка для посетителей (в настоящий момент они опечатаны), восстановить работу площадок Mola Mola и Uley.by.

— Мы лічым, што заслугі перад грамадствам і дзяржавай, станоўчая рэпутацыя Бабарыка вартыя таго, каб не абмяжоўваць іх волю, — говорится в завершение текста.

Письмо подписали Дмитрий Сурский, дизайнер Владимир Цеслер, режиссер Николай Пинигин, драматург Алексей Дударев, художник Рыгор Ситница, экс-первый замминистра культуры Владимир Гилеп и другие.

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