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Фестиваль "Александрия собирает друзей" развернул свои площадки и торговые ряды на берегу Днепра
11.07.2020 15:54 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСамый душевный и любимый праздник лета "Александрия собирает друзей" развернул свои площадки и торговые ряды на берегу Днепра.
Наш корреспондент Андрей Ястребов уже окунулся в атмосферу гуляний. Площадка здесь, на берегу Днепра, превратилась в одну огромную ярмарку. С угощениями, концертами, причем у каждого подворья. Не только на главных сценах фестиваля. Улицы городка все больше напоминают оживленный улей. Гости, коллективы съезжаются со всей страны, чтобы подарить свои лучшие песни и влиться в хоровод.
Улицы мастеров выросли на площадке у ДнепраТут мастер-классы по плетению венков из полевых цветов. А еще средневековой кольчуги. Особый интерес к белорусским поясам. Со своими секретами и уникальными технологиями. Раскрывают их, кстати, тут же и травницы.
Исторические павильоны уже собирают любителей селфи с героями будто из Средневековья. Диковинная экопосуда, созданная народными умельцами из дерева, от ложек до салатниц. И как же без угощений. Тут подкрепят вас драниками с домашними колбасками, да под квас. А еще турнир по пауэрлифтингу. Узнаем имя победителя проекта "Властелин села". Конкурса на лучший национальный костюм.
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Самый душевный и любимый праздник лета "Александрия собирает друзей" развернул свои площадки и торговые ряды на берегу Днепра. Наш корреспондент Андрей...
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