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Улицы мастеров выросли на площадке у Днепра

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фестиваль "Александрия собирает друзей" развернул свои площадки и торговые ряды на берегу Днепра Самый душевный и любимый праздник лета "Александрия собирает друзей" развернул свои площадки и торговые ряды на берегу Днепра. Наш корреспондент Андрей...

Самый душевный и любимый праздник лета "Александрия собирает друзей" развернул свои площадки и торговые ряды на берегу Днепра.Наш корреспондентуже окунулся в атмосферу гуляний. Площадка здесь, на берегу Днепра, превратилась в одну огромную ярмарку. С угощениями, концертами, причем у каждого подворья. Не только на главных сценах фестиваля. Улицы городка все больше напоминают оживленный улей. Гости, коллективы съезжаются со всей страны, чтобы подарить свои лучшие песни и влиться в хоровод.Тут мастер-классы по плетению венков из полевых цветов. А еще средневековой кольчуги. Особый интерес к белорусским поясам. Со своими секретами и уникальными технологиями. Раскрывают их, кстати, тут же и травницы.Исторические павильоны уже собирают любителей селфи с героями будто из Средневековья. Диковинная экопосуда, созданная народными умельцами из дерева, от ложек до салатниц. И как же без угощений. Тут подкрепят вас драниками с домашними колбасками, да под квас. А еще турнир по пауэрлифтингу. Узнаем имя победителя проекта "Властелин села". Конкурса на лучший национальный костюм.