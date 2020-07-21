Известный дизайнер Вивьен Вествуд подвесила себя в клетке на мосту в Лондоне в поддержку Ассанжа

Источник материала: Tut.by

Модный дизайнер Вивьен Вествуд провела акцию в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Она заперлась в «птичьей клетке» напротив центрального уголовного суда Лондона.

«Я Джулиан Ассанж. И я канарейка в клетке», — скандировала Вествуд в мегафон. Для наглядности дизайнер нарядилась в ярко желтый костюм.

Позже Вествуд опубликовала развернутое заявление от лица Ассанжа у себя в твиттере. «Если я умру на дне этой угольной шахты от ядовитого газа, это будет сигналом для всех — пора выбираться. Я уже наполовину отравлен этим газом — узаконенной коррупцией и извращенной системой. Не вижу солнечного света. Я пою, но семь миллиардов людей не понимают, что происходит», — написала Вествуд.

С конца февраля в Лондоне проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Там ему грозит до 175 лет лишения свободы. Американские власти считают, что Ассанж причастен к взлому базы данных Пентагона, откуда он получил тысячи секретных правительственных документов.

Организации Amnesty International и «Репортеры без границ» призывают власти США снять обвинения с Ассанжа, так как этот случай угрожает свободе прессы.