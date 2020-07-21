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Известный дизайнер Вивьен Вествуд подвесила себя в клетке на мосту в Лондоне в поддержку Ассанжа
21.07.2020 18:28 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Модный дизайнер Вивьен Вествуд провела акцию в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Она заперлась в «птичьей клетке» напротив центрального уголовного суда Лондона.
«Я Джулиан Ассанж. И я канарейка в клетке», — скандировала Вествуд в мегафон. Для наглядности дизайнер нарядилась в ярко желтый костюм.
Позже Вествуд опубликовала развернутое заявление от лица Ассанжа у себя в твиттере. «Если я умру на дне этой угольной шахты от ядовитого газа, это будет сигналом для всех — пора выбираться. Я уже наполовину отравлен этим газом — узаконенной коррупцией и извращенной системой. Не вижу солнечного света. Я пою, но семь миллиардов людей не понимают, что происходит», — написала Вествуд.
С конца февраля в Лондоне
Организации Amnesty International и «Репортеры без границ» призывают власти США снять обвинения с Ассанжа, так как этот случай угрожает свободе прессы.
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