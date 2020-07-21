ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Известный дизайнер Вивьен Вествуд подвесила себя в клетке на мосту в Лондоне в поддержку Ассанжа

21.07.2020 18:28 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Модный дизайнер Вивьен Вествуд провела акцию в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Она заперлась в «птичьей клетке» напротив центрального уголовного суда Лондона.

«Я Джулиан Ассанж. И я канарейка в клетке», — скандировала Вествуд в мегафон. Для наглядности дизайнер нарядилась в ярко желтый костюм.

Позже Вествуд опубликовала развернутое заявление от лица Ассанжа у себя в твиттере. «Если я умру на дне этой угольной шахты от ядовитого газа, это будет сигналом для всех — пора выбираться. Я уже наполовину отравлен этим газом — узаконенной коррупцией и извращенной системой. Не вижу солнечного света. Я пою, но семь миллиардов людей не понимают, что происходит», — написала Вествуд.

С конца февраля в Лондоне проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Там ему грозит до 175 лет лишения свободы. Американские власти считают, что Ассанж причастен к взлому базы данных Пентагона, откуда он получил тысячи секретных правительственных документов.

Организации Amnesty International и «Репортеры без границ» призывают власти США снять обвинения с Ассанжа, так как этот случай угрожает свободе прессы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С конца февраля в Лондоне проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Там ему грозит до 175 лет лишения свободы. Американские власти считают, что Ассанж...
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Чтобы обезопасить людей». В Бресте перенесли на 2021 год международный театральный фестиваль «Белая Вежа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика