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Подарок в знак признательности Витебску





Пять фортепьяно "Беларусь" помогут юным дарованиям на репетициях





В 2018 Витебский музыкальный колледж отметил столетие

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники концерта мастеров Украины на "Славянском базаре" подарили Витебскому музыкальному колледжу фортепьяно марки "Беларусь" Неожиданный и приятный постскриптум XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Участники концерта мастеров Украины настолько были...

Неожиданный и приятный постскриптум XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Участники концерта мастеров Украины настолько были тронуты теплым приемом витебской публики, что решили сделать городу подарок. Главный режиссер концерта "С Украиной в сердце" Роман Недзельский от творческого коллектива украинских звезд передал Витебскому музыкальному колледжу пять фортепьяно марки "Беларусь". Инструменты будут использованы в репетиционном процессе. Витебский музыкальный колледж - старейшее в Беларуси учреждение образования в области музыки и искусства. Его воспитанники также принимают участие в фестивальных проектах.Аккорд благодарности - в репортаже Ольги Масловской. Этого события ждали многие. После перерыва в несколько лет на "Славянский базар" вернулся праздник украинской культуры. На сцене Летнего амфитеатра - вся палитра ее современной эстрады, а в зале - ожидаемый аншлаг. Для артистов нынешний "Славянский базар в Витебске" обернулся не только долгожданной встречей с витебской публикой, но и возможностью живого общения со зрителем в период музыкальной паузы. Эмоции, полученные в Летнем амфитеатре, не отпускают артистов до сих пор.В благодарность за преданность и любовь артисты решили преподнести фестивальной столице подарок. Часть своего гонорара звезды потратили на то, чтобы приобрести пять фортепьяно марки "Беларусь" для воспитанников Витебского музыкального колледжа имени Соллертинского. Доставили инструменты сегодня.Оценить звучание фортепьяно "Беларусь" можно было во время концерта, который стал реверансом гостям от талантливого коллектива колледжа. К новому учебному году подаренные инструменты установят в репетиционных классах.К слову, учебное заведение является преемником первой в Беларуси Витебской народной консерватории. За годы работы педагоги подготовили созвездие ярких музыкантов, чьи имена знают не только в нашей стране. В разное время здесь обучались более 30 стипендиатов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Воспитанники участвуют и в фестивальных проектах: создают настроение музыкальными вечерами у Ратуши, убеждают и убеждаются сами, что в мире искусства и настоящей дружбы границ не существует.