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Умер Владимир Заблоцкий, руководитель теневого кабинета оппозиции БНФ
07.08.2020 09:37 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Заблоцкий, депутат Верховного совета 12-го созыва, умер 6 августа в Минске после тяжелой болезни. Ему было 80 лет.
Как
В 1990 году был избран депутатом Верховного совета 12-го созыва, являлся заместителем главы Комиссии Верховного совета по науке и научно-техническому прогрессу. С 1991 года ее глава Геннадий Карпенко стал мэром Молодечно, и Заблоцкий фактически осуществлял ее руководство.
Являлся заместителем главы БНФ и премьером теневого правительства БНФ. В 1994 году являлся доверенной особой Зенона Позняка вместе с Василем Быковым, Рыгором Барадулиным, Радимом Горецким и Винцуком Вечерко.
После ухода из политики являлся предпринимателем.
Как
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Владимир Заблоцкий, депутат Верховного совета 12-го созыва, умер 6 августа в Минске после тяжелой болезни. Ему было 80 лет.
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