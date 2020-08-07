Умер Владимир Заблоцкий, руководитель теневого кабинета оппозиции БНФ

Источник материала: Tut.by

Владимир Заблоцкий, депутат Верховного совета 12-го созыва, умер 6 августа в Минске после тяжелой болезни. Ему было 80 лет.



Владимир Заблоцкий. Фото: svaboda.org

Как пишет «Радыё Свабода», до прихода в политику Заблоцкий возглавлял отдел Научно-исследовательского института электронно-вычислительных машин, защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.

В 1990 году был избран депутатом Верховного совета 12-го созыва, являлся заместителем главы Комиссии Верховного совета по науке и научно-техническому прогрессу. С 1991 года ее глава Геннадий Карпенко стал мэром Молодечно, и Заблоцкий фактически осуществлял ее руководство.

Являлся заместителем главы БНФ и премьером теневого правительства БНФ. В 1994 году являлся доверенной особой Зенона Позняка вместе с Василем Быковым, Рыгором Барадулиным, Радимом Горецким и Винцуком Вечерко.

После ухода из политики являлся предпринимателем.

Как пишет «Наша Ніва», предварительно прощание с Владимиром Заблоцким планируется 8 августа в ритуальном зале областной больницы в Боровлянах в 14 часов.