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Умер актер Владимир Андреев

29.08.2020 19:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. Об этом в фейсбуке сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.


Фото: ruskino.ru

Андреев умер через два дня после того, как 27 августа отметил юбилей.

Прощание с Андреевым пройдет в театре имени Ермоловой.

Владимир Андреев — актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. С 1952 года служил в театре имени Ермоловой, в том числе занимал посты главного режиссера и художественного руководителя. Преподавал в ГИТИСе, где был заведующим кафедрой актерского мастерства.

Известен по ролям в фильмах «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».

 
 
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Народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет.
 
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