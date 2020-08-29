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Умер актер Владимир Андреев
29.08.2020 19:03 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. Об этом в фейсбуке
Андреев умер через два дня после того, как 27 августа отметил юбилей.
Прощание с Андреевым
Владимир Андреев — актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. С 1952 года
Известен по ролям в фильмах «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».
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Народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет.
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