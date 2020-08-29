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Гродненцы в двух торговых центрах исполнили «Купалинку» на новый лад
29.08.2020 19:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 29 августа, гродненцы пели в двух торговых центрах Triniti и OldCity. Исполняли горожане «Купалинку» на новый лад. За событиями в городах страны, вы можете следить в нашем
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В субботу, 29 августа, гродненцы пели в двух торговых центрах Triniti и OldCity. Исполняли горожане «Купалинку» на новый лад.
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