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Гродненцы в двух торговых центрах исполнили «Купалинку» на новый лад

29.08.2020 19:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 29 августа, гродненцы пели в двух торговых центрах Triniti и OldCity. Исполняли горожане «Купалинку» на новый лад. За событиями в городах страны, вы можете следить в нашем онлайне.

 

 
 
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В субботу, 29 августа, гродненцы пели в двух торговых центрах Triniti и OldCity. Исполняли горожане «Купалинку» на новый лад.
 
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