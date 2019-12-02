Возле ст.м. «Грушевка» за стартовые $1,1 миллиона продается помещение под магазин. Почему ожидается повышенный спрос?

Источник материала: realt.by

В канун Нового года, 30 декабря, состоится аукцион по продаже изолированного торгового помещения по ул. Щорса, 11. Организаторы торгов считают, что этот объект точно не останется без внимания. Как и еще два изолированных административных помещения на пр-те Газеты «Правда».

— Если говорить о магазине, то этим объектом уже интересовались у «Минскостроя» две компании. Более того, по нашей информации, они «вели» этот магазин на всех этапах его строительства. Объект уникален тем, что расположен в непосредственной близости от ст.м. «Грушевка», — рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. — Что же касается помещений по проспекту Газеты «Правда», то о покупательской активности здесь можно судить по уже прошедшим аукционам. Стоимость всех помещений в этом доме, которые мы продавали ранее, всегда заметно росла по сравнению со стартовой.

Продавец имущества — ГПО «Минскстрой». Купить магазин сможет любой желающий, оставив заявку на участие в аукционе.