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Возле ст.м. «Грушевка» за стартовые $1,1 миллиона продается помещение под магазин. Почему ожидается повышенный спрос?

02.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В канун Нового года, 30 декабря, состоится аукцион по продаже изолированного торгового помещения по ул. Щорса, 11. Организаторы торгов считают, что этот объект точно не останется без внимания. Как и еще два изолированных административных помещения на пр-те Газеты «Правда».

Возле ст.м. «Грушевка» за стартовые ,1 миллиона продается помещение под магазин. Почему ожидается повышенный спрос?

На аукцион 30 декабря всего выставлены 3 лота:

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена

без учета НДС,

бел. руб.

Размер задатка,

бел. руб.

1

изолированное торговое помещение по адресу:

г. Минск, ул. Щорса, 11-398 (подвальный, технический и 1-й этажи,  общая площадь – 1808,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798791606)

2 220 000,00

222 000,00

2

изолированное административное помещение по адресу:

г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 1-311 (1-й этаж, общая площадь – 122,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-708176394)

178 000,00

17 800,00

3

изолированное административное помещение по адресу:

г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 1-312 (1-й этаж, общая площадь – 136,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708176395)

197 000,00

19 700,00

— Если говорить о магазине, то этим объектом уже интересовались у «Минскостроя» две компании. Более того, по нашей информации, они «вели» этот магазин на всех этапах его строительства. Объект уникален тем, что расположен в непосредственной близости от ст.м. «Грушевка», — рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко.Что же касается помещений по проспекту Газеты «Правда», то о покупательской активности здесь можно судить по уже прошедшим аукционам. Стоимость всех помещений в этом доме, которые мы продавали ранее, всегда заметно росла по сравнению со стартовой.

Продавец имущества — ГПО «Минскстрой». Купить магазин сможет любой желающий, оставив заявку на участие в аукционе. 

 
Теги: Минск
 
 
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В канун Нового года, 30 декабря, состоится аукцион по продаже изолированного торгового помещения по ул. Щорса, 11. Организаторы торгов считают, что этот объект точно...
 
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