«Добро пожаловать, большой друг Сербии». Вучич лично встретил Лукашенко в аэропорту

Источник материала: Tut.by

2 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Белград. У трапа самолета его встречал сербский коллега Александр Вучич.

«Добро пожаловать, большой друг Сербии», — написал в Twitter Александр Вучич и опубликовал фото с белорусским президентом.



Фото: twitter.com/avucic



Фото: twitter.com/avucic

Сразу из аэропорта президенты отправились к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда, где возложили венки, а Лукашенко оставил запись в памятной книге.







Фото: twitter.com/avucic

Официальные переговоры двух президентов назначены на 3 декабря. В программе запланирована встреча Лукашенко с председателем Народной скупщины (парламента. — Прим. ред.) Сербии Майей Гойкович и депутатами.

Запланированное выступление Лукашенко в парламенте Сербии вызвало скандал. Председатель Демократической партии Сербии Санды Рашкович-Ивич заявила, что из-за позиции Лукашенко по Косово (Минск независимость Косова не признает — прим. ред.), президент Сербии должен принять гостя, но встреча белорусского президента с местными депутатами — издевательство над демократией, передает Danas .

— В Беларуси в парламенте нет оппозиции. Весной, видимо, перед парламентскими выборами у нас выступит Ким Чен Ын, чтобы поделиться с режимом опытом и передать знания об избирательных процессах, — заявила политик.

Вучич пристыдил Рашкович-Ивич за такие высказывания. Он заявил, что с удовольствием примет Лукашенко и рассказал , как экс-глава Сербии Борис Тадич прятался от белорусского коллеги в ресторане.