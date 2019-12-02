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Китайцы построят под Оршей торговый городок за 128 млн рублей

03.12.2019 18:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская компания Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development стала резидентом особой экономический зоны «Бремино-Орша» и намерена построить Международный торговый городок Шелкового Пути. Об этом говорится на сайте «Бремино групп».


Фото: bremino.by

Этот проект реализуется в рамках китайской инициативы «Пояс и Путь».

На площади 62 га планируется построить торгово-выставочный комплекс, где будет осуществляться оптовая и мелкооптовая торговля товарами народного потребления, доставка товаров и складирование, операции по торговле товарами с электронных площадок, а также проведение выставок товаров из различных азиатских стран.

Сумма инвестиций в проект составляет более 128 млн рублей.

Особая экономическая зона начала функционировать в этом году в поселке Болбасово Оршанского района, где «Бремино групп» возводит многофункциональный комплекс. В течение 50 лет в ОЭЗ будет действовать специальный налоговый режим.

Сейчас на территории «Бремино-Орша» работает автомобильный терминал, ведомственный пункт таможенного оформления, фитосанитарная и ветеринарные службы, банковское отделение, страховой агент и офис таможенных брокеров.

Общая площадь застройки комплекса «Бремино-Орша» — 230 га. Срок окончания всего проекта намечен на конец декабря 2023 года.

 
 
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Китайская компания Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development стала резидентом особой экономический зоны «Бремино-Орша» и намерена построить Международный торговый городок...
 
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